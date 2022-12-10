李明 用雁型結盟緊抓IIoT商機

近年工業物聯網（IIoT）加速發展，工業電腦（IPC）廠無不摩拳擦掌積極搶攻未來商機，但因其產業碎片化特性，在萬物聯網趨勢下，各家業者僅憑單打獨鬥難以全面通吃。對此，磐儀董事長李明則提出「雁行千里」概念，透過跨領域結盟合作，在不同應用場域中，由最具競爭力的戰略夥伴帶頭前進，不僅可以發揮互補效益，更可以比以往創造更多機會。

跨域合作 創造更多機會

磐儀成立於1993年，明年將邁入30周年，李明創辦公司以來，以工業電腦嵌入式板卡起家，陸續開發出嵌入式控制器、可攜式強固型平板、醫療平板等產品應用市場，並於2013年推動磐儀掛牌上櫃，「工控通訊化、產業通訊化」，是李明看好未來將快速成長的重要趨勢。

也因此，李明先後與緯創、聯發科進行策略合作，目前緯創持有磐儀5.16％股權，並跟聯發科合資成立磐旭智能，期望結合磐儀工控設計優勢，以及聯發科通訊晶片強項，共拓相關市場。

隨著工業物聯網應用逐漸落地，各產業需求顯現之際，如何搶食市場大餅，提高市占率，成為IPC業者未來不可或缺的轉型、發展策略。而在聯發科牽線之下，磐儀今年再度獲得同為工業電腦領域的樺漢入股，取得17.65％股權。同時，樺漢旗下Kontron與策略夥伴Google Cloud也將與磐儀深化合作。

輪流帶隊 讓團隊飛更遠

對於合作夥伴「眾星雲集」，未來發展策略該由誰握有主導權，成為市場關注焦點。李明也舉雁子結隊飛行為例，既然合作夥伴的目標一致，因應不同產業及環境，就給最熟悉該領域的公司來帶頭，其他夥伴可以提供助力，強化競爭力。

當經營市場有所轉變時，也能夠發揮調整隊形彈性，改由更具優勢的公司進行主導，讓整個團隊都能飛的更遠，達到「雁行千里」效果，才能加快拓展工業物聯網版圖。

此外，李明也點出，透過與各家大廠合作，不僅可以站在巨人的角度看市場，目光放得更遠、更廣，對於合作夥伴而言，磐儀則是扮演橋樑的角色，能夠協助過去較擅長大量生產「平原戰」的業者，切入工業物聯網碎片化應用「巷戰」中。同時也能夠「截長補短」，開展先前大小業者都較少接觸的「丘陵」市場。

在同業、跨領域及海內外大廠合作資源陸續到位之下，李明形容，目前是「東風來了」，包括新技術、新產品、新應用、新市場、新客戶都是磐儀成長動能，不僅前端的研發設計、生產製造，下游也有品牌通路商作為產品出海口，結盟效益顯現，帶動公司11月營收一舉突破2億元，繳出同期新高及歷史第四高佳績。

李明指出，除工業物聯網商機廣泛之外，各國積極推展ESG，對企業綠能轉型有加速落地效果，也是磐儀與未來重點布局的市場之一。他並取各策略夥伴英文第一個字，看好「A＋M＋E＋G＋K」將創造出更大效益與動能，與緯創將有更進一步的合作，雁行隊伍會越來越大、越飛越遠。

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