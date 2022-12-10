李世光 獲國家非營利組織總經理獎

對台灣產業沒用的研究不做，沒有學術價值的研究不做

工研院董事長李世光榮獲2022年首屆「國家非營利組織總經理獎」，這是企業經理協進會選拔國家傑出經理人40年來，首次納入非營利組織總經理獎，藉此表彰非營利組織經理人，以其優異經營管理能力，建立組織良好績效，為國家經濟發展做出貢獻。

李世光是科技專業人士，自美歸國以來，半生職涯全奉獻給公部門。他一直抱持「科技發展需與產業、社會緊密結合」想法，持續帶領工研院前瞻創新，績效卓著。

打造系統化創新之路

在疫情期間，李世光也率領工研院團隊投入防疫科技研發，不僅為工研院等研發法人，打造出系統化創新之路，還透過科技創新，嘉惠社會，為產業、為國人做出貢獻，因此業內咸認他能獲獎確實是實至名歸。

李世光與工研院的淵源，可追溯到2007年，他擔任工研院副院長期間，領導工研院團隊執行經濟部每年約20億元的「創新前瞻計畫」，他也督導工研院研究團隊，設定創新研究目標與基礎，使得工研院自2008年起，持續榮獲「全球百大科技研發獎（R&D 100 Awards）」以及「全球百大創新機構」等重要國際大獎。

李世光在工程、光電與微機電的跨領域經驗，促成他推動跨領域創新的成效。他認為，在科技發展與產業變遷的交互影響下，跨領域研發越來越重要，因此在他擔任工研院董事長後，導入開放式創新系統平台（OISP）模式，以創新技術為模塊（TBB），整合產業所需的跨領域解決方案，加速跨法人的鏈結與合作，深化技術導入創新的能量，並連結國內外產學研發平台，擴大研發創新的生態圈。

2020年初，全球遭逢新冠疫情襲擊，李世光發揮SARS疫情期間，率團隊快速研發出「台大抗煞一號」的經驗，再次領導工研院團隊，發揮科技研發能量，與政府並肩作戰。從協助口罩國家隊組建產線、開發40分鐘的核酸分子檢測、醫療級呼吸器、非接觸式紅外線體溫量測等，在疫情警戒升級時，更攜手廠商快速布建正壓採檢亭，站上防疫第一線守護醫護人員，增強全台防疫量能，成為對抗疫情最強而有力的後盾。

台灣抗疫最有力的後盾

「對台灣產業沒用的研究不做，沒有學術價值的研究不做」，李世光對產業效益與價值的堅持，讓他雖身處學研，仍關懷產業，作為一個非營利組織的領導者，李世光眼光放得很遠，腳步卻踩得踏實堅定。

為協助產業迎接下世代的挑戰，李世光正帶領工研院走在產業前頭，支持工研院計畫並推動「2030技術策略與藍圖」，以作為工研院下一個十年技術研發的依據。

「2030技術策略與藍圖」從政治、經濟、社會與科技的角度，描繪2030年人類「智慧生活」、「健康樂活」、「永續環境」、「智慧化致能技術」四大應用領域的樣貌，進而推導出現在工研院需投入的關鍵技術，以宏觀的角度，整合跨領域、跨單位的研發能量，搶先布局未來所需的競爭力，為台灣產業創造新價值。