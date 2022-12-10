范孝倫 國門解封扛重擔 幫桃機轉大人

「我每次不是快篩一條線，就是臉上三條線」，桃園機場公司總經理范孝倫這番話道盡桃機今年的辛苦樣貌。回顧今年年初國內仍在追求清零時，Omicron疫情從桃機開始外擴，引起外界關注及憂心，更讓機場工作人員得面對每周最多兩次鼻咽快篩，心理、生理壓力都不小。

每次邊境鬆綁都是挑戰

疫情高峰期過後，下半年逐步啟動邊境鬆綁規劃，桃機身為國門第一線更是配合政策不斷改變機場動線，總算在今年10月中旬回復疫情前運作。而范孝倫原先擔任副總，在8月因當時總經理但昭璧屆齡退休，由他接任總經理一職，恰好迎來國境逐步解封的重要時刻。

「每一次放寬都是挑戰」，范孝倫說，每次解封新制實施，特別是零時起上路的措施，必須把握前一日半夜航班之間的空檔調整，而桃機像個小城鎮，很多公民營單位進駐，新措施上路，需要通知、配合的單位也多。

為掌握機場運作，范孝倫辦公室內有多個監視器視角隨時監控機場內人流狀況。他說，邊境嚴管期間著重落地篩檢、防疫計程車等處的排隊狀況，若是出現人流移動狀況異常，會通知相關單位協調；現在這些措施取消，仍會關注旅客能否順利通關。

回顧疫情艱困時期，他心疼地表示，曾經聽到不少人不願意來桃機工作，認為「沒有那個命來賺這份薪水」，工作人員也從服務旅客，變成以防疫為主，同仁壓力都很大，廠商也是在苦撐。

升任總經理後，范孝倫不再只著重熟悉的工程領域，負責範圍更廣，看的面向更多，他苦笑接任以來每天都是不斷地忙、忙、忙，忙到臉上都是「三條線」，每周一次的羽球時光成為他10多年不變的紓壓管道。

工程人扛第三航廈重責

其實，范孝倫加入桃機首要任務要幫桃機「轉大人」，而之所以會升任總經理，主要考量也是希望借重他的專長，推動第三航廈工程進度，雖然疫情拖了三年，但也不能偏廢，要力拚2026年全數完工。

第三航廈是十大建設後國內最大工程，光是主體航廈工程規模達572億元，屋頂面積更勝於3座101大樓橫放後的大小，規模更是比一、二航廈合計還大，但是量體龐大也成為其招標阻礙，幾次發包都乏人問津。

范孝倫經歷榮工處、工程會、民航局等單位歷練，帶著工程專業來到桃機，當時首要目標就是要解決第三航廈計畫停滯。他在2019年加入桃機團隊，當時招商檢討作業已經在進行，原先第三航廈的土建、機電是一起發包，後來經過檢討考量屬性不同，規模又大，因此分開處理，同時也調整工程難度、增加預算，總算順利發包，在2021年陸續開工。

雖然招商過程不盡順遂，但熱衷工程的范孝倫談起第三航廈語氣仍是充滿興奮與期盼，他細數工程亮點，如雙曲面屋頂、出境大廳內撐起航廈屋頂的16根「巨柱結構」，以及9萬多朵懸掛在大廳半空中的「雲頂天花」設計等。他說，完工之後會非常漂亮，不只國內期待，不少外籍專業人士也都在關注第三航廈的設計。