崴航曾俊鵬挺住海運逆風 加速南向

海運市場下半年風雲變色，大型承攬運送業者崴航不僅挺住且逆勢成長，關鍵就在主攻進出口併櫃貨，居台灣海運承攬業六大之一；崴航也是早期布局東南亞的先行者，客戶有Google等國際大咖，把握「RCEP」（區域全面經濟夥伴關係協定）契機加速南向發展，今年再下一城插旗柬埔寨。



「貨代業的競爭決勝在人。」崴航董座曾俊鵬強調，台灣市場不大，承攬運送業者卻太多，粗估以海運業務為主的逾700家、以空運為主的逾600家（不含快遞），崴航能快速突圍崛起，繫於三大關鍵：決策、人脈、文化，從創業到現在上千名業務人員，每個人腦子裡都要有企圖心。



年近70的曾俊鵬，在合夥創立崴航前，曾在陽明海運、立榮海運、長榮航空等任職長達14年，隨著公司發展新業務一路當開路先鋒，像參與陽明跨足貨櫃船業務、開發美國線，在長榮集團分別在長邦貨櫃、立榮海運服務，1982年轉調長榮航空，草創期負責全球營運，累積人脈與視野。



他在1994年創辦崴航，重點選定同文同種的大陸全力發展，針對一般歐美國際承攬運送業者登陸很難找人、很難理解文化的痛點，崴航快速建置大陸物流網絡與國外代理商合作，以亞洲線起家站穩市場。目前崴航亞洲線業務占比近3成。



崴航也很早就進軍東南亞，目前在越南、印尼、柬埔寨設有據點，為國際客戶Google提供越南至美國的海運貨物服務等。曾俊鵬說，RCEP對亞洲區域影響大，加上中美貿易戰、大陸清零，許多工廠與供應鏈南移，業務增加顯著。



曾俊鵬透露，崴航有一個原則，股東必須在公司打拚，最初合夥股東，目前分別在大陸、台灣等地掌舵，以身作則帶人帶心。崴航重點是做併櫃貨，需要很多業務人員，一噸、二噸努力集貨，但利潤和市場穩定，不易受景氣影響。去年景氣大好，做歐美線整櫃的利潤可觀，但今年下半年景氣反轉，崴航受影響不大反而略有增加。



目前在台灣做併櫃貨的承攬運送業者有六大，除了崴航，還有沛華、沛榮、超捷、萬達等，共掌握7至8成市占。



近日曾俊鵬剛從日本、泰國、新加坡風塵僕僕回台，看到海運業哀哀叫，美國是最大消費市場正受通膨影響壓抑需求，歐洲受戰爭影響貨量也出不來，出口最大的大陸受清零政策干擾生產，加上明、後年進入貨櫃船交船高峰，他直言對海運市場悲觀。



除非俄烏戰爭結束，帶動戰後重建商機，油價趨緩讓通膨降溫，大陸真正解封正常生產，如果這兩項因素都能夠在明年好轉，海運業賺錢機率才會大增。



除了海運，崴航也跨足空運、卡車運輸、船舶顧問等，在這兩年全球物流供應鏈壅堵、運價大漲之際，歡喜豐收。



但曾俊鵬也看到一個趨勢，許多國際船公司趁這一波賺到超額利潤，開始跨足承攬運送業，反觀台灣業者卻沒有動靜，「關鍵就在經營者的膽識與眼光。」他分析，台灣承攬運送業都是做國際網絡、屬於輕資產，不像國際大型承攬運送業者勇於做實體投資，像是物流中心等。



他感慨，台灣市場經濟規模小，很難有大陸「順豐」這類大型承攬運送業者，在台灣市場已飽和下，勢必要出海打天下，東南亞是他看好的新市場，正積極評估進駐緬甸等地，跟著供應鏈轉移趨勢跑，預估生意可翻幾番。



不論開疆拓土或投資軟體，曾俊鵬都是先行者，近期投資千萬發展全台首個海運貨攬區塊鏈平台，已在12月完成架設，可改善人力作業錯誤多的問題，提升貨攬毛利，再者，也切入正夯的電商貨運輸業務，拓展新事業。

看好疫後商機 點子王力推小遊輪產業

攬貨大老曾俊鵬也是點子王，下一步，他看好疫情之後將是小遊輪的天下，身兼台灣遊輪產業發展協會理事長的他，將發揮平台功能，成立亞洲跳島遊輪聯盟與遊輪服務公司壯大遊輪產業鏈，推動台灣精緻化的小遊輪產業，吸引國際高端客群，帶動台灣觀光產業及地方經濟。



他強調，台灣是海島國家，具備發展遊輪旅遊條件，應加緊腳步投入，目前台灣沒有遊輪公司，但外輪做的是台灣客人，不論遊輪、人員還是補給，都是國外企業賺走，只有麗星遊輪等少數船舶向國內採購。他主張台灣發展小遊輪彎靠離島，帶動在地旅行社及人員、補給，對地方經濟有實質幫助，疫情期間，小遊輪也較容易控管。



在曾俊鵬的規劃裡，將分三步驟推動台灣小遊輪產業，從先引進國外的遊輪，逐步再租船、造船，並聯合日本、韓國、菲律賓、越南、印尼等周邊國家一起推動。明年協助業者引進小遊輪，3月第一條法國龐洛遊輪公司小遊輪「Le Soleal」將來台，前往日本。高端服務的營運方式，將重新定義遊輪觀念。



曾俊鵬闖蕩海運業逾40年，憑著人脈、拋出點子，希望集結志同道合夥伴打團體戰，把規模做大，像是曾想過聯合同業一起到東南亞設物流中心等。



這回他結合旅行社一起打天下，看好遊輪相關產業產值龐大，明年預計有98艘船來台。去年國際上有24艘新船下水，今年也有25艘新船，遊輪產業爆發可期，據統計，2019年疫情發生前，全球遊輪旅客近3,000萬人次，受疫情影響剩750萬人次，去年回升到1,300萬人次，預期明年底或後年初市場可恢復疫前水準。