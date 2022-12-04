三陽吳清源專訪》農林止血 處分南軟辦

窮苦人不住豪宅

台灣農林9月初處分位於南港軟體園區的總部辦公室，以10億元出售給工業電腦廠廣積，淨處分利益高達6.13億元。針對此案，農林董事長吳清源首度表示，農林一直虧錢，賣掉南軟辦公室，是因整體金融界不穩定加上升息浪潮，所在的準備，農林新辦公室也將暫時移往新竹湖口。

對於內部員工、獨董出現不同的聲音，吳清源說，只要有7～8成贊成，就可以執行；他不諱言，總部辦公室幾近空置一半，100多人占用寸土寸地的南軟辦公室，難以達到營運最大效益。

他強調，「窮苦人家住豪宅是不對的！」農林虧錢、也借了很多錢，要搬離舒適圈，才能刻苦銘心去賺錢。

三陽三年前入股農林時持股18％，至今累積逾25％，今年股東會改選董事後，吳清源續任農林董事長。對過去農林經營模式，他認為有很多須要改善的地方，正逐步改造，員工生產效益是改善的重點之一，不能像古時候大戶人家的敗家子一樣，賠錢就賣土地、土地賣了還要再辦理現金增資，這路數不行，因此，第一步就是先讓農林止虧，至少維持不虧損，包括本業茶葉，也要在明年後達到損益兩平。

吳清源首度坦承，入主農林經營讓他最頭痛的二件事，一是早就規劃的機械茶場─老埤農場，及台北火車站站前的大亞大樓地下一至三樓資產，尤其大亞大樓地下樓，近三年因疫情租不出去，也賣不出去，租金收益短缺，卻年繳上億元貸款利息，近期持續洽談出租業者，希望能以租金收益彌補虧損。

而老埤農場規劃700多公頃茶園種植計畫仍將持續，但即便稼動全開，銷售業務拓展不開，也很難賺錢，至今仍是每年虧損，一樣要透過部分土地出租出去，來彌補缺口。他期望導入太陽能產業入駐後，先擁有固定租金的收益，持續挹注茶園的開銷，估計明後年，或有機會達到損益兩平。

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