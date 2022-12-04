三陽吳清源專訪》農林改造 賺錢、碳權要一次解決

賣電不賣地！設太陽能電場，租金收益扭轉虧損

台灣農林在三陽集團董事長吳清源入主三年後，啟動改造計畫，處分位於台北南港的總部辦公室，並與多家太陽能業者接線，預計將於苗栗、南投與老埤等茶場，開放200～300公頃土地，設置太陽能電場，估計一年土地租金收益，就可達1.5億～1.6億元，經此調整，明年至少不虧損，再朝向獲利之路邁進。

吳清源指出，當初入主農林最大考量在於，三陽本身是載具工廠，未來勢必面臨到碳權議題，農林龐大林木資產，正好可解決碳權問題。而進入農林後，如何扭轉長年虧損、靠賣地盈利的命運，成為吳清源的首要任務。他坦率的說，就長遠來說，能把農林從虧錢導入賺錢、又能解決碳權問題，是非走不可的一條路。

吳清源進一步說，一開始，他要求農林回歸本業種茶，但後來發現，不僅耕種面積規模的問題，連種茶成本都無法與平價大量的越南茶、大陸茶競爭，光成本價差就高達60％～70％，加上茶葉不能放，政府對台灣產茶的補助政策，又遲遲無動作，因此當機立斷改變策略，縮減茶葉種植面積，騰出土地出租，與綠能業者合作打造太陽能電場，增加固定收益來源。這樣的做法，先解決了龐大的利息負擔問題，讓農林先轉盈，「至少水不要淹到鼻子，穩住還有呼吸的空間，活著就有機會！」

「農林一年光是利息就1億多」，過去都是透過賣地，來填補財務空缺，但土地賣一塊少一塊，因此，三年前他入主時，不少精華地都已賣掉，目前3,724公頃土地資產，不具開發價值者占半數以上，但對未來碳權移轉，卻有相當的助益。而要讓農林龐大資產在「不賣地」前提下轉為助益，最好的方式就是出租。

而改造農林的第一步，是將南港辦公室以10億元處分，最直接影響就是減少虧損，緊接著，已規劃好的工商綜合區準備評估處分，可以減輕銀行貸款，並打造農林為綠能概念股。目前包括屏東老埤農場將有部分出租做綠能，透過出租予太陽能業者發電、賣電，以固定租金收益，彌補農林每年虧損缺口。

吳清源強調，未來農林改造，除了土地資產穩住、茶葉本業持續發展，以及打造綠能概念、碳權概念外，還將跨足生技，透過異業結合生產康普茶，長遠目標還有發展「林下經濟」。吳清源說，樹木在20～30年後不會吸碳排氧，必須要輪番砍伐與種植，砍伐的木材與段木，又是另一個事業起點，他認為，農林龐大土地資產如何綿延永續，才是經營正道，不管誰來經營，「祖產顧好」才是重心所在。

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