三陽吳清源專訪》攜手中油 推10分鐘充飽電動機車

明年下半…首款採用公版電池車款問世

為因應環保與節能減碳趨勢，三陽董事長吳清源規劃了三大方針，要打造三陽永續經營的基礎。具體而言，包括與中油合作，開發採用中油公版電池的電動機車產品；投資亞福儲能，發展鋁電池產品，切入儲能、輕小型運具電池市場；以及投資全台最大山林地主農林，卡位碳權、搶賺綠能財。

電動車發展的如火如荼，各業者均積極投入電動機車開發，然作為第一大廠的三陽，迄今檯面上沒任何動作，引發外界關注。

吳清源說，三陽一直在做準備，只要趨勢浪潮一來，立刻可以對應。但他也點出，做電動車，關鍵還是電池，三陽現階段並不是沒做，只是做很少，因為「做一台虧一台」！

吳清源說，他認同電動化是車輛發展的趨勢，但也質疑現在的鋰電池科技，是否就等同於未來？首先，鋰、鎳、錳、鈷四大元素，台灣一項都沒有生產，來源受制於他國，成本自然居高不下；其次，到目前為止，做電動車的企業，還沒有一家賺到錢。

第三，鋰電池有高度的安全疑慮，一旦出包，就是爆炸、高溫，無法救火；此外，鋰電池淘汰回收的問題，迄今也無解。因此，他認為鋰電池不會是車輛電動化的最終方案。

吳清源說，電動機車電池的開發，只有國家才有能力做，私人企業無法負擔，因為，除了投資規模龐大之外，且還有沉重的社會責任，一旦投入不可能「想收就收」，就算結束生產，市面上只要還有車在跑，電池就要永遠供應；一旦電池或產品規格變動，既有車主的權益要如何兼顧，都會形成嚴重的社會問題。

這也是三陽發展電動機車，選擇國營的中油合作的原因，採用中油開發的公版電池，對車主權益最有保障。況且中油電池的電池負極材料，擁有獨門的軟碳技術，十分鐘充飽電的快充是一大優勢，能大幅降低充電等待時間，提升換電站電池周轉率，達到降低電池投資成本的效果。

配合中油的開發進度，三陽預計明年下半年，推出市面上第一款採用中油公版電池的電動機車產品。

同時，三陽投資的全球第一家有能力量產鋁電池產品的亞福儲能，年底將在高雄路竹動工建廠，預計2025年完工量產鋁電池。

吳清源表示，鋁電池具有成本較低、高安全性等優勢，他看好可以取代傳統鉛酸電池，應用於儲能領域，及輕小型電動運具使用。他說，相較於鋰電池，鋁電池更能在低溫、嚴寒環境下正常工作，成為替代鉛酸電池，做為汽車啟動電池的最佳選擇。鉛酸電池全球一年商機高達800億美元，鋁電池未來量產後，只要能取代一部分鉛酸電池，商機就相當可觀。

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