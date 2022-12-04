吳清源八年改革 拚「三陽開泰」

2023年台灣、大陸、越南三大基地，可望全面獲利

三陽集團慶豐收，今年汽機車銷售雙雙逆勢成長，暌違20多年後，重登台灣機車銷售龍頭寶座在望，本業營業利益大幅提升下，法人看好全年獲利將攀上歷史高峰，有機會成為上市車商獲利王。

三陽董事長吳清源帶領公司改革八年有成，更將改造大陸廠（廈杏摩托）成功經驗，移植到越南，透過品質提升、拓展外銷等策略，力拚明年讓越南VMEP轉盈，讓三陽台灣、大陸、越南的三大基地，全面出現獲利。

與此同時，三陽入主農林後，搶搭上綠能發展的順風車，運用全台土地資源，與綠能業者合作發展太陽能光電事業，初步規劃，將有超過200公頃將投入太陽能電廠建置，光是租金收益，就有機會支撐農林明年止虧。以下是專訪紀要：

三個三年改造計畫 帶動營運創新高

問：三陽今年營運寫下歷史新高，是你領軍八年的最佳成績，如何讓三陽脫胎換骨，成為市場勁旅？

答：八年來，三陽一直在扎根，根扎好了，才會有今日的開花結果。我進入三陽後，設定了三個三年改造計畫，第一個三年，先推動四大改革，包括整合引擎平台、車架平台，市場通路改革，成立零件中心，收回零件業務自營。透過整合，把機車的車架、引擎由複雜變成單純化，單純化後才有量化，帶來成本下降的成效，更重要的是簡單化後，對於品質的控管更為容易，產品品質好了，銷量、口碑自然提升，形成正向循環的結果。

第二個三年，我為三陽訂下「三準」－準時、準質、準量的要求，準時是要求所有產品開發要準時達成；準質是產品從研發、製造到銷售、服務的價值鏈，品質都要做好；準量則是對於市場量、銷售量的預估要準確。

第三個三年，我要求「雙質雙量」。雙質，就是品質與體質，體質就是公司的形象、量能，體質好，代表高單價的產品要多，而且要賣得掉。

可以說，過去一段時間來的所有耕耘，都在替「品質」打基礎，有了品質奠基，才有後續的業績獲利。有了品質，業績基本盤的中低價位車，銷量才可維持一定水準。把體質弄好了，高單價的產品自然可以增加。

三陽機車目前高單價（8萬元以上）與一般價位（5萬～6萬元）的車種銷量，呈現「五五波」的健康占比，機車事業銷量市占自然能穩定向上。

問：今年同業普遍面臨嚴峻的晶片荒考驗，機車供應受阻，三陽為何不受影響，銷量還能逆勢成長？

答：我們一樣遇到晶片不足的壓力，只是程度上比同業來的少。主要原因是，團隊在去年下半年就嗅到晶片荒問題，因此比同業更早開始建立晶片庫存，預做準備。

問：三陽今年汽機車銷量均逆勢成長，明年業績是否可以更上層樓？如何看待明年市況表現？

答：今年的績效就是明年的壓力！以目前各界的預測來看，明年景氣可能不太好的前提下，加上晶片荒、缺車問題仍嚴峻，明年三陽的汽機車銷量能小幅成長，已經不錯。

我認為，明年台灣機車市場可能看到6字頭（機車銷量跌破70萬輛），三陽機車擁有較同業完整的新車陣容，及較穩定晶片等零件供應來源，因此明年在台灣市場的機車銷量，仍有機會小幅成長，市占規模保持領先地位。

至於三陽現代汽車，今年在強大產品力帶動下，全年新車銷量有機會超越設定的1.5萬輛目標，明年還有新款國產休旅車Custin等助陣，銷量有機會略優於今年，「但缺晶片、缺車問題的考驗仍大！」車用晶片荒問題，要等明年下半年，才有緩解的可能。

陸廠翻身金雞母 確定品質優先策略

問：台灣之外，大陸廈杏廠近年表現也脫胎換骨，而長年虧損的越南VMEP機車廠，是否有機會翻身？

答：越南VMEP改革，聚焦產品「品質」基本面，期待透過拓展外銷、拉動內銷的策略改變體質，在明年轉盈。

早年三陽為降低成本，採購便宜的零件組車，結果毀了機車品質，還賠上三陽的品牌形象，大陸廠、越南廠也走同樣的路，這是三陽淪落20年的主要原因。

大陸廠最糟的時候，一年賣不到6,000輛機車，我入主後推動大陸廠改革，第一步，一樣先從品質基本功練起，忍痛暫停內銷、不賣當地市場，專攻外銷，因為「有好品質才能打開外銷市場；有外銷市場的認證，才有機會贏回當地消費者的認同。」

大陸廠的機車外銷規模，已從過去一年3萬～5萬輛，成長到今年超過20萬輛，成為貢獻三陽獲利的金雞母。

如今三陽要把把大陸廠改造的成功經驗，複製到越南VMEP。以前VMEP機車品質不佳，給當地消費者印象不好，要從谷底翻身很難，VMEP改革一樣回歸品質核心，並採取先外銷、後內銷的業務改革策略，逐步調整營運體質。

VMEP業績正在逐步改善中，以目前VMEP一年機車外銷6萬～7萬輛的規模，加上內銷一年4萬～5萬輛的業績來看，明年有機會賺錢，終結連年虧損的局面。

吳清源小檔案

◎現職：三陽工業、台灣農林董事長兼總經理

◎出生：民國45年，66歲

◎學歷：台北工專機械工程系、中華大學建築與都市計畫學系碩士

◎主要經歷：美商陶氏化學專員、九鼎開發執行長、三陽副董事長

◎家庭：已婚，育有二女一子

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