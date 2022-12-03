李長庚 金控最佳代言人

台灣的金控公司成立已逾20年，國泰金控總經理李長庚雖然已不是發言人，但「代言人」形象依舊鮮明，從營運、財務發言，到集團招募人才，再到減重活動，及近年的ESG、永續金融、淨零碳排，對內管理、對外維繫關係，李長庚稱得上「一人分飾多角」的金控最佳代言人。



李長庚在1986年加入國泰人壽，從財務、投資的基層作起，經手國外投資，常直接接到當時國壽董事長蔡宏圖的電話，能在極短時間、精準回答問題，並能說明相關決策考量，語言能力佳及作好準備，助力了李長庚的職場生涯，從投資部門、董事長特助、證券投資部經理、綜合企劃室主任、國壽副總經理、國泰金策略長、國泰世華銀行總經理及國泰金總經理，李長庚已在國泰任職36年，當年並稱金控Mr. Nice的三位金控發言人，僅剩李長庚還在金控崗位上且仍主持法說會等經常對外發言。



身經百戰 穩定投資人信心



從國泰金成立，到併購大小子公司，李長庚走過金控擴張、西進、南向，經歷2008年金融風嘯，在金融危機下替國泰金發言、穩定投資人信心，也要替各子公司說明要向官方爭取的開放措施，如當年的外匯變動準備金、股市逆景氣循環、亞洲盃等，今年又遇上了百年一見的美國鷹式升息，及各式黑天鵝造成股債市波動，壽險淨值與投資利益大量減少，產險防疫保單理賠慘重，今年將第二度增資等問題。



也就是說李長庚每次公開面對的記者或法人的提問，很少「小問題」，去年百年一見的股債都漲行情，讓國泰金獲利創新高，各界追問現金股利，今年亦是百年一見的債券重挫，股匯市亦大幅波動，各界還是要追問國泰金能否發出現金股利的問題。



李長庚講話多半帶著微笑、語氣輕柔，但遇上大事，也極為銳利且敢言，例如多次為會計準則發言，強調國壽是金城武，不會因為穿上不合身的西裝就不帥，也在同業攻擊國壽淨值與資產重分類時，直球對決「有心人」。



國泰金很多公開活動，李長庚只要出席都會盡責扮演「代言」角色，很少拒絕發言，對於媒體提問多半也都逐題回應；國泰內部亦指出，國泰金董事長蔡宏圖有時對公開場合致詞稿不滿意時，也會讓李長庚來強化內容；國泰金對外要維繫與相關單位友好關係時，經常也是李長庚出面，的確算是「多功能」。



親自出馬 扮永續推動者



今年是國泰人壽60周年，近二年很常出任國泰金ESG及永續發言人的李長庚日前說，日本百年企業有2萬到3萬家，200年的企業有3,000多家，還有一家是860多年，國泰金也在找一條通往百年、甚至數百年永續經營的道路，如何防範重大風險、創造經營良性循環，所以國泰金帶頭作ESG、淨零碳排，也議合眾多投融資對象，一起朝同一目標前進，在議合過程中，不止國泰金各子公司幹部出馬，一些大型企業，甚至是李長庚親自前往，所以在金控代言人之餘，李長庚現在也是議合者，永續推動者。