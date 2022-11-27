羅薇琳 網家跨境電商頭號戰將

詹宏志是她的人生導師， 也是最相知相挺的夥伴…

網家旗下的日本代購代標公司比比昂株式會社（Bibian），是眾多跨境電商子公司中表現最好的。比比昂株式會社社長羅薇琳未來會將日本跨境電商成功的模式，複製到韓國、越南及中東等地。

羅薇琳原本是網家商店街及女性購物業務的主管，2007年離開網家自行創業成立比比昂，2019年時再獲網家投資。與網家的淵源很深。

羅薇琳初入社會時在三井物產擔任業務，負責銷售非鐵金屬產品（如銅鉛鎳）。因緣際會下，認識了網路家庭（PChome）總經理李宏麟，李宏麟相當欣賞她的能力，力邀她到籌備中的商店街擔任主管。在網家誠意邀請下，羅薇琳出任了商店街主管，但出身傳統產業的她並不適應，她打趣說「我本是賣破銅爛鐵的人」，每一筆單子「億來億去」，進出金額很大，但到了商店街，每一筆買賣都是幾百元、幾千元。她坦言，一開始很不習慣，而且商店街的薪水也低於傳統產業。

一開始雖有後悔的感覺，但隨著與網家創辦人詹宏志交流及工作的時間增加，詹宏志也分享很多人生故事，羅薇琳非常佩服他的智慧，視其為人生和職場導師，覺得學到很多，也非常幸運。

商店街做了一段時間後，網家又希望她去接女性購物部門。當時她也以大局為重，問自己「公司最需要我做什麼」，決定接下了女性購物部門。

2007年時，她決定離開網家去創業，詹宏志雖不捨但也鼓勵，對她說「網路產業有很多無限的可能」，甚至豪邁的說「給你2,000萬讓你去做新東西」，最後羅薇琳沒有拿詹宏志的錢，決定靠自己的力量闖一闖。創業之初想要做大公司不想做的事情，目標鎖定在日本商品代購代標 。

一開始雖辛苦，但成績不錯，隨著公司IT資訊的疊床架屋，有一陣子系統竟處於當機狀態，業績一直掉落、客戶也流失，她一度萌生要把公司結束掉的想法，也做了最壞打算。甚至應允大陸京東商城的邀約，最後決定再借一筆錢，才撐過系統當機的危機和難關。在最辛苦的時候，羅薇琳記得，人生很無奈、很孤獨、很傍徨，也無人可講。她說，受苦的人沒有悲哀的權利，但是愛能戰勝一切。

有一次，她遇到了詹宏志，詹宏志問她為何這十年沒有聯絡，在了解她的日本代購代標事業後，雙方僅洽談了十分鐘，就決定要一起合作，共同把海外市場做起來。網家入股比比昂株式會社，持股7成，比比昂成為網家旗下子公司，這一下子羅薇琳又回到網路家庭。

引進網家為最大法人股東，過去單打獨鬥的不安被治癒了，羅薇琳說「我知道未來在事業上， 有人可以商量、有一個肩膀可以依靠，也不會再那麼害怕了。」

在羅薇琳的操盤下，比比昂2022年上半年的獲利就達3,571萬元，是網家旗下跨境電商的模範生。2022年前三季的GMV（網站成交金額），較去年同期激增60％，超越2021全年度的業績規模，業績相當亮眼。

經營Bibian比比昂，羅薇琳創下業界許多首例，如業界最低空運費率、免集運商品自動空運回台、免自行報關，以及「零風險．五大購物保證」，像商品運送損壞及未到貨的全額理賠等。現與日本SG Holdings集團旗下SGH GLOBAL JAPAN、日本最大二手交易平台Mercari、日本前五大綜合商社伊藤忠商事戰略結盟。

站穩日本代購市場後，比比昂會將此模式複製到韓國、越南及中東等市場，成為網家布局跨境電商的前鋒部隊。

勇敢創業 全因寶貝女兒

羅薇琳決定創業，背後最大的支持力量來自於寶貝女兒。

原本在網家擔任商店街及女性購物業務主管的羅薇琳，因著對公司和工作的責任感和榮譽心，時常需要加班及全心全力投入工作，她想要創業的原因之一，就是希望可以多一點自己的時間，可以自由一點。

由於原生家庭的因素，她非常希望小孩子成長的過程中，自己能有多一點的時間陪伴。當她萌生創業之心，她問女兒「媽媽創業好不好？」女兒回答「我當然不希望你陪伴我的時間變少，但你是屬於舞台上的女主角，想創業就去吧！」

有了女兒的鼓勵，羅薇琳勇敢的踏上創業的這條路。

她說，跟女兒的相處，是彼此學習。有一次女兒打破了東西，羅薇琳手插著腰說「自己惹出來的事情，自己處理」。但有一回，羅薇琳打翻了湯碗，她大叫女兒來幫忙，女兒竟冷回「你自己惹出來的事情，自己處理」。她當下理解了教養上的盲點，立刻向女兒道歉，請她來幫忙處理。

羅薇琳檢討，過去她以母親的立場，以大人的角度對待小孩。歷經此事，她改變了思維。「不要用大人的姿態來對待女兒，要用平等的態度來尊重她」。做為母親只要提供一個安全的港灣，不要用手插腰的態度與其相處。

創業一路走來，跌宕起伏，女兒也跟著媽媽調整。比方說，羅薇琳要到日本駐點，女兒就跟著移居到日本讀美國學校。當羅薇琳幾乎決定要收掉比比昂的時候，也因為不想跟女兒分開，決定再借一筆錢奮力一搏，終於把公司穩住，兩人不致於分開。

隨著比比昂的經營愈來愈穩定，女兒也長大了。兩人相處的模式已經像是朋友一般。女羅薇琳接下來也可以全心的經營公司，專心拓展其他海外市場。

回首來時路，羅薇琳感性的說，如果當初沒有從網家出走，出來創業，她會一直是溫室裡的花朵，但經過創業這十幾年，歷經風雨飄搖的過程，她已經蛻變成浴火鳳凰。

羅薇琳簡歷

◎2002年：進入PChome集團

◎2003年：推出台灣首創線上分期付款

◎2005年：參與PChome 上市

◎2007年：離開PChome成立代購代標公司

◎2019年：與PChome在日本成立比比昂株式會社

◎2022年： 比比昂上半年賺3,571萬元。未來將進軍韓國、越南及中東市場