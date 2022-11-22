鄭運鵬專訪》打造專屬桃園的護國群山

桃園擁有工業產值和人口紅利，在台積電未來投資桃園後，護國群山北移、整體產業鏈更形完整，鄭運鵬表示，他將趁勢把桃園打造為「經濟首都」，作為「護國群山的靠山」，成為全台經貿核心中的核心。



鄭運鵬表示，桃園的工業產值3兆，超過竹科的1.8兆，尤其台積電的效應會吸引半導體的上、下游產業鏈投資桃園，使桃竹竹苗成為台灣半導體最重要的平台，因此，人口、人才往桃園移動將是必然的趨勢。而桃園地處大台北、桃竹竹苗二大區塊間串連的樞鈕和平台，擁有人口、產業和都會化的條件，也具有成為「經濟首都」的優勢。



在建設「經濟首都」的藍圖下，人才培育相當重要，陽明交通大學、北科大、政大、清大附醫都將落腳桃園，鄭運鵬表示，也有不少集團想在桃園投資私立完全中學，未來都將積極協助。此外，未來立即啟動新興地區積極規劃新中小學設立，讓小朋友上學無縫接軌，增加每校都有外籍教師、每周都有實用的外語課，讓桃園學子在雙語教育更具競爭力。



在交通部分，鄭運鵬將積極推動桃園鐵路地下化、捷運綠線將加速進行，並且提早規劃站體周邊公共設施，捷運綠線延伸中壢、三鶯線延伸八德、捷運棕線三條線要未來任內發包動工，讓捷運串連成環狀線，並且與北北基三位民進黨市長候選人共同提出「首都通交通月票1,200元」方案，希望能更減輕通勤族負擔。



桃園是六都中最年輕、新生兒最多的城市，醫療需求與日俱增，鄭運鵬表示，未來他將規劃興建市立兒童醫院，以及在捷運站周邊興建健康樂活村，結合人工智慧、醫療、生技、健康各層面，打造國家級智慧醫療示範場域。

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