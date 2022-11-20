CRIF集團Simone Lovati專訪》為供應鏈預做ESG 商業服務成就客戶

經營30多年的企業集團，在歷史攸久的歐洲市場實屬年輕，在以大數據、金融科技為主軸的新興科技行業，卻足以引領業界。起家於義大利的CRIF集團，緊緊掌握科技專業力，保持低姿態在歐、亞市場拓展，集團營收維持年年成長。

CRIF集團亞洲總經理Simone Lovati指出，集團董事會無意申請上市掛牌，除了集團資金充沛無虞之外，不必向社會大眾募資，更不必為了美化每季財報而亂衝業績，更重要的是，可以真正做到「客戶優先」的CRIF經營原則。

全球正夯的ESG議題，在CRIF集團及其經營模式，正是依此原並大加發揮。歐洲企業對於可持續發展戰略，大多數啟蒙的很早，CRIF的多面向業務發展近年來進一步定義並加強永續意涵，實際作法是把ESG要素整合到企業經營的風險管理模型與流程之中，並制定新的可持續商業模式。

不是上市公司、不受監管機構及法規要求，CRIF集團仍主動出版企業社會責任報告，2021年起提升為企業永續年度報告，勾勒CRIF永續路徑，為集團廣佈全球80多家子公司、分公司提供落實的指南。組織層峰指示成立永續委員會，成員由公司任命的30名永續發展大使組成，以提高集團內部文化對可持續性的認知。每位大使代表不同的業務職能，因此在組織的不同層級都能感受到其影響，包括：一、確定推動公司永續發展戰略發展的優先重大議題，二、規劃和實施注重永續性並與歸屬感相關的實際項目，三、定義KPI（工作成果檢視）和改進目標，有效地指導戰略計劃實現目標，四、透過培訓和交流，以推廣永續發展價值觀。

Simone Lovati在專訪中指出，ESG不宜清談，一定要和供應鏈生態系完全扣合，企業界才會真正體會、主動積極地落實。CRIF集團向來擅長於信用風險，為了支持企業、金融機構貼近永續金融轉型，化為「ESG風險」納入業務服務流程，奠基於ESG資料湖（ESG DATA LAKE）和綠色供應鏈專用的Synesgy資料庫，開發出各項解決方案和服務，像前者收集來自全球超過100個變量和KPI的資料，後者的動態更新及自體成長，近3年來成為綠色供應鏈的重要依循。

市場上經常可見兜售ESG相關的服務或資料，但使用過後的企業界經常抱怨「卡卡」、「套不進去」。CRIF集團長期發展而得的三大優勢全化為ESG的有效驗證，讓他人相形見絀，包括：一、CRIF集團的在地子公司提供當地數據和意見，「在每個國家都有我們當地的『Crifers』』，Simone Lovati說，CRIF不向別人購買資料，都優先採用公司內部數據。

其次，CRIF全球採購以內部道德準則為基礎，並按照其「供應商管理」程序行事。提供ESG有問題供應商的預警，為客戶即時監控供應鏈生態系裡的可疑成員名單；三、定期計算分析ESG及相關要素的組合，確保任何購買產品/服務符合規定的要求，包括隨著時間的推移對供應商的選擇、評估和管理，以及使用採購訂單中包含的訊息。

「ESG不是一個暫時的問題，是一種影響所有生產活動的新典範，也是創造未來價值的關鍵因素」，Simone Lovati以SYNESGY解決方案為例，單一公司的生產流程和供應鏈平均占該公司整體環境影響的90％，因此評估和監控該流程對於管理公司的永續發展影響至關重要，Synesgy方法包括全球報告倡議、碳資息揭露項目等國際標準及參數，在供應鏈生產過程的影響評估有更可信的透明度，足以引領綠色轉型的協同功用。

延伸閱讀

主稿標題

Simone Lovati：數據驅動影響力才是大商機

CRIF集團Simone Lovati專訪》歐洲人的亞洲心 堅信專業能讓明天更好