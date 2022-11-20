CRIF集團Simone Lovati專訪》歐洲人的亞洲心 堅信專業能讓明天更好

歐洲聯盟前身倡議的「歐洲單一市場」，讓許多誤以為歐洲都是同一個樣。成長、就學都於義大利米蘭的CRIF集團亞洲總經理Simone Lovati，若不是15歲跟著父母到南亞過暑假，他應該和大部分歐洲人一樣，以為亞洲都是同一個樣。

Simone出身於三代企業家的家庭，家裡的事業把製造外包到亞洲生產，他跟著在亞洲各地到處跑，培養出包容態度吸納亞洲各地文化的差異性。「生意仔」的血液裡也充滿了創業精神，父親的美國工廠提供他親赴加州，從小體會矽谷創業氛圍。雖然在現在的CRIF集團、和前東家義大利龍頭數據公司Cerved Group，職務重要到都已擔任董事成員，人生中兩度的創業經驗，一次是26歲研究所時期創立的新創網頁設計公司，和2012年在香港創立的亞洲時尚業數據分析公司Fashionbi ltd，至今仍是最想與人分享的往事。

投入創業，源自他個人對數據行銷的強烈熱情；深入接觸亞洲，Simone發現，亞洲朋友不僅止於熱情，還有更多的IT技術學習動力，一旦套用於創新，反映在工作、業務能展現更大的潛力，「明天一定會更好」。CRIF台灣員工偷偷透露，已實際感受到老闆對於數字的「專精」和高度要求，績效結算時卻還是能突破原設目標，「果然是『明天會更好』，要相信專業」。

在加入CRIF集團之前，Simone在數據公司Cerved Group工作了7年，這是十分關鍵的7年，他因此在產品、行銷所有部門都擔任過主管，成功服務過義大利銀行業的數位轉型，為金融業重新設計整個服務產品和平台的生態系統。其中，擔任Cerved Market Intelligence董事總經理期間，Simone 領導一個200名專家團隊，創造單年4000萬歐元的營收，還完成兩次併購，推升該公司坐上義大利數據行銷業的領先寶座。

Simone的作事方式，真的在試圖突破框架。由CRIF中華徵信所11月間主辦的一場論壇，是疫情解封後的第一場實體＋線上活動，Simone為此自新加坡飛來台灣親自參與。在開場致詞時，他面對滿場的企業客戶，表示自己並不想用簡報檔當作開場，「因為真心想向大家分享觀點」，不要聽眾陷入一堆圖表當中而呆滯。於是，在沒有口譯員搭配的情況下，他用簡單扼要的英文，與企業界分享數據、ESG的真實面。致詞結束走下舞台，他並沒有離去，而是回到自己的位置，戴起耳機，透過口譯全程聽完所有台方演講者的內容，專注地挖掘CRIF亞洲的新商機。

延伸閱讀

主稿標題

Simone Lovati：數據驅動影響力才是大商機

CRIF集團Simone Lovati專訪》為供應鏈預做ESG 商業服務成就客戶