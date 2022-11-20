Simone Lovati：數據驅動影響力才是大商機

全球金融軟體公司百強（FinTech 100）之一的CRIF集團，對於亞洲市場懷抱雄心，10年多前開始踏出第一步，亞洲製造服務重鎮的台灣，更是該集團肯定不能錯過的美麗。基於亞洲市場的快速成長，CRIF集團採取併購當地公司的積極策略，在台灣接手中華徵信所，注入創新科技與商業模式，提升為具備國際視野的全球服務。

CRIF集團亞洲總經理Simone Lovati在本報專訪中表示，不同於5年前的情境，現在是放大CRIF品牌的最佳時機，在大數據和軟體大系統的專業支持下，讓台灣融合於CRIF的亞洲布局。以下為專訪摘要：

問：您如何描述CRIF集團的亞洲策略？又如何落實？

答：CRIF集團的總部在義大利，是歐洲企業。亞洲地區的高成長表現，一直是有發展雄心的歐洲企業非常喜歡的新市場。然而，大多數歐洲人看亞洲，就是「一個亞洲」，不明白亞洲各地旳差異性極大。我們進入亞洲市場的第一個據點是越南，然後是印度，台灣是2016年進來的，最近我們還新增菲律賓子公司，每個地方都不是從零開始，而是以併購當地企業為策略，累計10年來的行動已擴大到中亞、中東等，為集團原本在歐洲、美洲和非洲的版圖添光。

併購當地公司 快速切入在地市場

CRIF集團併購不同市場的在地公司，原因是我們的核心業務金融信貸資訊、數據管理解決方案等，在進入不同市場時需要「當地臉孔」，這個在地身份非常有價值，原來的業務市占、在地客戶關係、現成的專家團隊都由CRIF集團直接承繼，而且CRIF內部研發創新的金融科技軟體、資料庫系統骨幹等專業知識，只需轉換語言版本、微調符合當地企業文化的組成，等於讓既有客戶使用了升級系統。對想開發亞洲市場的歐洲商來說，因為經過CRIF的亞洲網絡而真實地接觸到亞洲企業，服務流程中有許多CRIF集團的解決方案和產品應用，它的細部部署非常複雜，因此我們的企業定位是「終端到終端（end to end）的知識公司，因為我們做到了。

問：CRIF集團以併購作為拓展策略，有遇到難以處理案例嗎？

答：每一次的併購，目的都是為了「一起工作，共同發揮綜效」，公司成立30多年來在世界各地都是透過併購拓展，所以我們對此經驗豐富。以台灣為例，2016年9月併購中華徵信所，是看中它長期提供產業界、金融界、學術界完善的整合性資訊服務等，接手之後，總部延攬當地人擔任總經理帶領當地團隊、精進原有業務，讓專長能加以發揮，與當地政府監管單位溝通，然後總部邊觀察、邊提供新科技支援，及至5年後的今天才開始定位CRIF品牌，目的是方便台灣走向亞洲，亞洲的兄弟姐妹都在CRIF大傘之下，發揮所長。

將數據轉成營收 擦亮資料工廠名號

對於亞洲市場，CRIF集團熱情滿溢，各地團隊也都相當專業，不會遇到什麼難以處理的事，台灣團隊至今是表現最佳的亞洲成員，我們深信，一開始時不急於全面換血的作法是正確的。像新加坡，原本就是相當數位化的環境，數據資料同業以為沒什麼生意可做，實際上不同API串接時會發生智財權IPR等等問題，我們稱之為「資料隔閡」，單是提供新技術填補這些漏失，就給新加坡團隊新增許多業務。

問：許多公司都號稱為BIG DATA大數據專家，CRIF集團和大部分業者有什麼不一樣？

答：「BIG DATA」和「AI」（artificial intelligence）都是太過籠統的用詞，很多人會打著它的名號銷售數據或資料。以CRIF的哲學，企業、銀行機構都充滿了數據，不是只有零售商有，任何類型行業、不同公司都坐擁海量數據，而且每年都會自動更新資料，根本不需要向外面購買！CRIF的強項是幫助企業客戶看懂數據資料在哪裡、如何分門別類等，有次序的管理將能進而轉換為商業模式，實際挹注企業營收。

許多相類似業務的公司都會視彼此為競爭者，CRIF並不是統包世界上所有的業務或技術，和同業合作是最正確的作法，在CRIF發源地的歐洲，我們還有一個響亮名號：資料工廠（factory of information），不同市場的競爭同業會購買CRIF的資料和服務。本身是全球金融科技公司100強的CRIF，連續18年在IDC金融科技排名中列為義大利領先公司之一，CRIF集團和金融科技新創公司早已是合夥好朋友，像去年投資義大利數位金融服務搜索引擎 Fintastico，我自己也在矽谷史丹佛大學研讀過，一直在實踐DATA驅動影響力的創新精神。

Simone Lovati小檔案

◎現職：CRIF集團亞洲區總經理（2021年6月上任）

◎學歷：美國史丹福大學商學院大數據策略決策EMBA，義大利米蘭理工大學學士、碩士

◎經歷：CRIF集團執行董事、Cerved集團Cerved ON_行銷服務公司總經理、Cerved Group Spa產品暨行銷總監、ClickADV s.r.l.、SpazioDati s.r.l、ProWebConsulting董事會董事、Fashionbi ltd執行長

◎興趣：三鐵運動

◎家庭：已婚，育有2女

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