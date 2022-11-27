軟協劉瑞隆專訪》疫情促數位轉型 凌群獲利加溫

資訊軟體服務廠商凌群去年繳出每股獲利2.16元的亮眼成績，為20年以來最佳，受惠疫情帶動企業數位轉型的決心，今年第三季營收為14.91億元，創歷年新高。在智慧醫療、智慧交通及資訊安全等業務的成長帶動下，2022年可望繳出不錯的成績單。

凌群電腦是台灣「資深」的電腦系統整合商，成立近50年，2001年掛牌上市。一開始該公司是為企業做系統整合服務為主要業務，主要客戶為證券、金融產業及政府部門，近來因應企業的轉型需求，代理眾多的軟體產品，同時再加入自己的研發，為客戶發展客製化的軟體解決方案，目前所布局的領域，包括有智慧醫療、智能機器人、智慧零售，元宇宙、智慧安全、智慧安防、數位轉型。

凌群表示，近三年來的疫情，讓企業必須面對員工異地上班，居家工作及遠距共事等挑戰，加速了相關企業數位化等相關投資。

企業數位轉型原本是IT投資的評估選項之一，但疫情所造成的大環境改變，迫使企業必須要盡快做出相關的投資決策，因而資訊軟體服務業者成為疫情衝擊下的少數受惠族群。不僅是凌群繳出亮眼的獲利成績單，同為資訊軟體服務廠商的精誠資、敦陽科技、緯軟、零壹等業者，近兩年來的營收獲利表現也優於往年。

延伸閱讀

劉瑞隆：資訊服務業規模 2030拚破兆

軟協劉瑞隆專訪》健全產業環境 力推採購法修法

軟協劉瑞隆專訪》劉總看趨勢 這五大應用會很夯