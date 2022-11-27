軟協劉瑞隆專訪》劉總看趨勢 這五大應用會很夯

根據IDC調查，2022年企業產業在數位轉型投資將達1.8兆美元，2025年時上看2.8兆美元，資訊服務商廠莫不卯起勁來搶攻此一商機大餅。凌群電腦總經理劉瑞隆認為，ESG永續發展、智慧型服務機器人、智慧醫療、數位轉型、智慧交通這五大領域將是重點。

全球暖化氣候危機，政府也要求企業達到減碳、淨零排放的目標。凌群電腦以系統整合的優勢，積極佈局「ESG永續發展解決方案」，以自有研發產品為基礎，提供能源管理、溫室氣體盤查、碳中和、低碳設備、智慧影像、IT治理與資安治理等產品解決方案。例如，GreenMaker智慧節能解決方案、網路監控NETCenter、人機整合流程管理OMFLOW及AI人工智慧影像分析VIAMaster等，並結盟不同領域專家，提供多點、多面向方案，協助用戶達到節能減碳、善盡社會責任與公司治理的ESG永續經營目標。

在智慧型服務機器人方面，凌群亦有具體成果。智慧機器人Ayuda剛獲得第31屆台灣精品獎，Ayuda機器人及防疫守門員Ayuda Cute，已經已成功外銷至日本。防疫守門員Ayuda Cute可用於量體溫、戴口罩偵測，打卡、紀錄體溫口罩資料等防疫功能。而Aydua則是打進日本東京市政廳，負責導覽工作，另外也有日本飯店產業採用。台灣方面則是打進了大型零售賣場。

此外，智慧醫療前景也相當被看好。凌群所布局的重點，包括有智慧病房及移動式照護電子白板，結合HIS（醫療資訊系統）及NIS（護理資訊系統）核心資料、護理站電子白板、病房電子床頭卡及護理師手機App，可將病人的照護需求主動即時通知照護團隊，大幅減輕臨床醫護人員工作負擔。

依據IDC報告，疫情放緩之後，2022年將看到積極的數位轉型科技投資成長，凌群的「數位轉型」合作夥伴包括有視旅科技（AI文件辨識）、米菲多媒體（AR/VR/MR實境行銷）、谷林運算（雲端產線戰情室）、邁爾凌（口腔醫療影像分析）、巴西INTERON（系統現代化）、義大利VERYANT（系統同步整合）等。

至於智慧交通，凌群也繳出亮眼的成績單，該公司拿下ETC的資訊解決方案專案，同時也與台達電共同攜手為台灣高鐵打造智慧化的售票系統。另外，凌群的智慧型車用控制系統，也打進台北轉運站及市府轉運站。至於公有雲及私有雲等業務，也穩定發展。

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