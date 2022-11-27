軟協劉瑞隆專訪》健全產業環境 力推採購法修法

凌群電腦總經理劉瑞隆對資訊服務產業界最大貢獻，在於他擔任中華民國資訊軟體協會理事長時，全力投入政府採購法的修法工作，不但讓資訊服務業者在參與政府標案時，免於被砍價的恐懼，他的努力也獲得當時任行政院院長張善政的肯定。

有感於資訊軟體廠商參與政府資訊相關標案時，在不健全的法規下，頻頻受到委曲，劉瑞隆毅然決然的出馬競選軟協理事長一職，並連任一次。在他擔任理事長的二屆任內，他成功推動了推動採購法第11條、52條、63條的修正。

第一次的修法，主要讓業者免於被砍價及賠錢的恐懼。以前政府資訊採購法都是採取限制性招標，以資格標為主，得標者再與政府部門議價。但業者在爭取標案時已經花費很多心力及做許多價格的退讓，但當雙方議價時，還是免不了再次被砍價，業者很像是被剝二層皮，殺傷力太大。

修法之後，雙方可以根據需求及變更來彈性增加預算，政府和業者雙方有了協商的標準。如此一來，業者不必擔心賠錢做標案等風險。

另一方面，資訊服務廠商過去在取得政府標案時，是屬於不訂底價最有利標，但修法之後，政府機構和業者都可以根據政府的預算來規畫，標案的價格很透明。

在劉瑞隆的主導下，也針對標案的合約範本有一個明確的權利義務及規範，雙方的合作條件更合理和透明。

而第二次的採購法修正，主要針對廠商的罰則及權利義務，訂定出有層次且合理的罰則，不再出現因為一個小標案的小失誤，讓母公司必須付出停權一年的不合理現象。

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