劉瑞隆：資訊服務業規模 2030拚破兆

數位發展部今年正式成立，資訊服務業者對最高主管機關莫不寄予厚望。正值各行各業紛紛啟動數位轉型，為資服產業迎來產業第二春，業者希望政府祭出好的產業政策、扶植產值提升，還能協助業者將解決方案及產品輸出到國際市場。以下是中華民國資訊軟體協會榮譽理事長劉瑞隆接受本報專訪紀要。

問：資訊服務業者近兩年業績表現相當亮眼，不少廠商都迎來Y2K以來的高峰，原因為何？動能可維持多久？

答：這兩年資訊服務業者表現不錯，主要成長來自於兩方面，首先是新冠疫情帶動了遠距上班、視訊會議等新工作模式，連帶著，企業雲端應用相關需求快速增溫。另一方面，中美貿易戰促使美國品牌廠去中國化，衍生轉單效應，台灣的製造業因此得利。不少製造業廠商都是資服業者的客戶，資服業者自然也是受惠者。

隨著疫情進入尾聲及解封，還有製造業轉單的告一段落，這兩項推升資服產業成長的力量，在未來幾年內可能會走緩下來。但幸好數位發展部在8月時正式成立，我認為這代表政府重視我們資訊服務產業，成立數位展部就是對資服業者正面的回應。

提出大資服計畫 共創利多

問：對於數位發展部有何建議和期待？

答：數位發展部成立時，我們也有應邀參加，當時我就提出了一個「大資服計畫」，希望在數位發展部帶領下，台灣資訊服務產業在2030年時可以成長蛻變成兆元產業。

台灣的資訊服務產業大約是4,000多億元的規模，未來要如何達到兆元產業的願景呢？我向政府提出的「大資服計畫」，這個計畫的參與者不僅是既有台灣資服務者（如凌群、神通），還要把大型製造商一起納進來，有不少大型製造商已經開始跨足資訊系統及應用相關服務，像是友達、台達電及英業達等，而台灣的製造業在全球是很強的，大家可以一起攜手打進國際市場。

資服及製造業 合組咱耶團

問：大型製造商與資訊業者要怎麼合作？

答：大型製造商所擅長的是把很簡單的東西做到數量極大化，但是複雜的東西並不擅長。但這恰巧是資訊服務商的專長，我們很會將複雜的事情極致化。

大型製造商跨足資服領域，與既有資訊服務業者看似競爭，但其實大家可以合作，尤其是可以共同擴展海外市場。從全球來看，知名的資訊服務商已經不是HP等業者，反而是Google、Facebook及Amazon等大型軟體商的天下。

大家都看過電影「海角七號」，由在地人一起參與音樂會的開場暖場，大家都有共識這是「咱耶團」。我認為，台灣本土資服業及製造業，也應該用這種心態一起組一個「咱耶團」。

問：台灣資訊服務產業在本土市場有沒有遇到什麼困難？

答：過往政府的採購法非常不健全。簡單來講，台灣的採購法是以防弊為出發點，但卻帶來惡性循環。當政府用這種方式採購，民間企業也會比照辦理，業者所遇到的就是殺價及惡性競爭，這是不對的。

如果沒有好的遊戲規則，就沒有人會是贏家。我以籃球比賽為例，國際性的籃球賽，規定一場一隊有五個人上場，但是台灣籃球賽的規則，卻是不限人數，在場上打人也無所謂，把人打倒之後，剩下者就贏了，但這個孤獨的人也無法赴國外比賽，因為不符合國際賽事規則。所以我才會積極推動台灣採購法的修改，希望打造建全的環境。

資服解決方案 傲視全球

問：台灣的資訊服務業有什麼強項可以輸出到國外？

答：台灣的資服產業可不可以輸出？我認為不但可以、而且有競爭優勢。比方說，台灣的證券交易系統，台灣的警政系統。其實，從這幾年國際競爭力的排名，像是網路準備度、IT競爭能力，台灣都是排名前十，所以台灣的資訊服務能力是強國等級，如果走出去，一定會成功。

台灣資訊服務業者的解決方案，很多是凌駕全球的，例如，遠通的ETC是多車道無閘門的設計，成功輸出到泰國，凌群也是ETC的團隊之一。

目前台灣資訊服務業的優勢在於醫療、金融、應用，還有就是工具類，例如網管、流程自動化等等。

劉瑞隆小檔案

◎現職：凌群電腦集團總裁暨總經理、中華資訊軟體協會榮譽理事長、行政院智慧國家推動小組民間諮詢委員會委員、臺北市電腦公會理事暨數位轉型推動聯盟會長、台灣雲端物聯網產業協會副理事長暨常務理事、數位經濟暨產業發展協會副理事長兼常務理事、台灣服務業聯盟協會副理事長、中華民國資訊經理人協會副理事長、台灣物聯網產業技術協會（TwIoTA） 常務理事、台灣全球無線平台策進會（GloRa）常務理事、國家資訊基本建設（NII）業發展協進會董事、電機電子公會會策顧問、凌群電腦程式設計師/系統分析師、淡江大學講師、中華民國資訊軟體協會理事長

◎出生：民國49年

◎學歷：交大管理科學研究所碩士

◎經歷：世界資訊科技協會常務副會長、財團法人資訊工業策進會常務董事

◎重要事蹟：民國100年及108年，兩度推動修改政府採購法11、52、63條，以及101和103條等內容的修法。執行經濟部台日交流計畫，獲重大成果

◎獲獎紀錄：凌群電腦獲頒2014年「卓越中堅企業獎」及2018年「國家品質獎-製造品質典範獎」，個人獲頒清華大學工學院第四屆傑出校友獎

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