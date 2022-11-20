芳國資產開發董座劉敏瑛系統思考 拓創業版圖

白手起家的芳國資產開發公司董事長劉敏瑛，即使經營事業中、南部兩頭忙，但還懂得抽空重拾書本，順利完成台大EMBA碩士學位，今年7月還擔任第四屆東英扶輪社長；甚至在她熱心輔導下，10月11日輔導成立扶青社，展現社團人脈實力，讓她事業與社團兩得意。



劉敏瑛身兼星享道酒店、文華道會館及旗津道沙灘酒店董事長，劉敏瑛夫婿則在越南平陽經營振傑木業，所生產家具以外銷美國市場為主，讓夫妻倆相隔兩地，專注打拚各自的事業。



回首來時路，她創業有成功的案例，也有失敗的案例，包括開設創投公司、跟年輕人做線上學習平台、做百貨商品，及遠赴馬來西亞開設餐廳，都是她創業失敗的案例，卻給她反思的機會，才讓她懂得系統思考，如今，她的事業愈做愈大。



她創業迄今，還留下的事業體都是成功案例，包括文華道會館、星享道酒店及旗津道沙灘酒店。以2006年開幕的文華道會館為例，共有196間客房，還請華山藝文特區創辦人張忘，長期入住文華道會館，為每間房間帶來不同的藝術創作，開創藝術家導入飯店不動產藝術的第一人。



早期高雄工專土木營造科畢業（現為國立高雄科技大學）的劉敏瑛，之所以會跨足建築及飯店業，可歸功於她的貴人－大統百貨董事長吳耀庭。當時，她擔任吳董事長秘書，為了要栽培她，吳耀庭還安排她赴日本三菱學習，參觀剛開幕東京迪士尼樂園，一睹大場面的盛況。



劉敏瑛指出，吳耀庭早期旗下事業體，包括華王飯店、大新百貨、大統畜牧公司及大統百貨，因此機緣，她順道參觀日本的百貨公司、餐廳及飯店經營。當時，老闆每次宴客、聚餐，或是邀請國外技師來台，都由她安排在華王飯店用餐或住宿，在耳濡目染下，才對飯店經營有點概念。



不過創業中，劉敏瑛也不是一帆風順，也曾碰上無奈的事情。例如，經營飯店或建築案，因員工疏失所造成困擾，當老闆的她，都要買單、概括承受，體會出「人禍可以解決，但天災就很難解決」的觀點。



劉敏瑛夫妻倆分隔兩地，各自經營事業，但彼此經營資源，可相互支援。例如，文華道會館、星享道酒店，及旗津道沙灘酒店，除床外，包括沙發椅、餐桌及置物櫃等多種家具，都採用自家工廠－振傑木業所生產家具，可省下一半的家具採購費用。



面對新冠肺炎疫情，民眾不敢到餐廳用餐，但住宿客源較不受影響。劉敏瑛說，為配合防疫，星享道酒店今年5、6月被迫關掉自助餐廳，直到今年7月中，才恢復自助餐的正常營運。



她夫婿經營的振傑木業，生產客廳組、房間組及餐廳組的木質家具，賺錢後就不斷擴產，營運規模不斷擴大，目前員工數近2,000人。因振傑木業賺錢，及時挹注資金，剛好彌補星享道自助餐廳的上述營運虧損。



如今，劉敏瑛還持續規劃新飯店，加入集團陣容，位於逢甲商圈的河南路，近水湳經貿園區，地主將1,000坪土地賣給南山人壽，由南山人壽興建10樓層的大樓，劉敏瑛決承租該大樓，規劃168間客房，新飯店訴求「共享飯店」概念，即飯店所有東西，都可付費帶走，相當特別。

精采人生 善用加減乘除法則

芳國資產開發公司董事長劉敏瑛自述創業歷程，像勵志版創業故事，很多人還誤以為她是家族企業或第二代經營者。劉敏瑛強調，自己創業中做事絕不推辭，還懂得善用人生的「加減乘除」法則，作為她經營事業的秘訣。



劉敏瑛細說「加減乘除」法則，意謂人生要有算法概念，在「加」部分，她會增加自己的視野與高度，不斷上課與學習，強化自己本身經營實力。例如，她不辭辛勞，台中、台北兩地跑，念台大高階EMBA班，甚至連社團學習，她都抱持終身學習與堅持態度，她如願取得台大碩士學位。



尤其，人間值得做的事情，她都義無反顧去做，不會推辭，因此，她人生面臨「加」的部分，特別多。「減」的部分，她強調要減掉自己的習性與慣性，因她目前活動比運動還多，為此，她自我要求每周六、日上午，都要去爬山、走路，讓運動成為個人生活的一部分，增加自己的體力，對事業經營也有幫助。



「乘」的部分，除經營飯店外，對跨領域事務，她都超有興趣。劉敏瑛強調，不管合作也好、參與也好，都讓她學習很多。例如，她擔任文化部藝術銀行董事，這與她事業沒有直接關係，卻樂在其中；甚至她還可幫助年輕人創業，希望有「善的循環」，這對社會也有幫助。



「除」的部分，她除掉自己的舒適圈，強調不斷創立新的事業，帶動事業發展藍圖。在除舊布新方面，飯店書桌總數約200張，在使用一段時間後，她會要求汰換，保持飯店質感，至於還可用的飯店書桌，她會寄給需要的學生使用，達到物盡其用效果。



鮮為人知的趣事，劉敏瑛透露，每當新飯店或新事業開幕的當天，因為一直回想籌備時的歷程，或回味開幕畫面情境，或是有時突然想到一個經營想法，常因太高興而睡不著覺，堪稱是一位熱愛工作的女性企業家。



劉敏瑛除拚事業外，對於社團活動也熱情參與。劉敏瑛表示，以前人家問她，為何要加入扶輪社，她坦白講說，真的不知道，後來加入扶輪社後非常感動，強調一個人做公益可做得很好，但一群人做公益可做得更久、更長及更廣，甚至可推動國際公益事務，讓她樂此不疲。

劉敏瑛小檔案

◎現職：芳國資產開發公司、星享道酒店、文華道會館、旗津道沙灘酒店董事長，及第四屆東英扶輪社長等職

◎學歷：高雄工專（現為國立高雄科技大學）及台大碩士學位

◎經歷：早期的大統百貨董事長吳耀庭秘書，及台中市亞太經營家協會第11屆理事長等