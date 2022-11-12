築間林楷傑》餐飲界大黑馬 展店腳步不停歇

築間餐飲集團創辦人、現任董事長林楷傑，堪稱是異軍突起的「餐飲界大黑馬」，創業12年來，旗下餐飲品牌連鎖加盟店一家接著一家開、一縣市一縣市插旗，展店腳步從不因疫情而停歇！今年前十月，築間全台總店數已超過130家、締造36.2億元營收的歷史最佳成績。

在此基礎上，林楷傑喊出：「年底前，全台總店數要突破150家、今年營收目標力拚45.5億元、年成長50％」的新目標！不難看出，他想做大築間餐飲集團的雄心壯志，更重要的是，下一步已瞄準了資本市場，要把築間推上股票上市之路！

聊起創業歷程時，基隆囝仔林楷傑說，因為他對吃很講究，12年前因緣際會頂下一間火鍋店，「當時覺得煮火鍋很簡單啊，只要弄個湯底，把食材全部丟下去就好了」，等到自己真正下來經營，才知道辛苦，「客人進門都半小時了，我一份餐點也弄不出來」，當時真正體會到，餐飲不是自己所想的那麼簡單，就這樣，開啟了林楷傑邁向築間餐飲集團的第一步。

當林楷傑來到台中發展時，他發現台中的宵夜市場商機龐大，而且台灣許多知名的餐飲集團，都是從台中發跡。因此，他投入相當看好的台中宵夜時段爭取商機，主打高CP的用餐品質，「築間幸福鍋物」插旗台中一戰成名，成功擄獲消費者的心和胃，曾創下排隊4小時才能吃到的網路人氣名店紀錄。

一身韓式風格穿著打扮的林楷傑，很難想像年輕時，曾是一位線上遊戲「天堂」的總盟主，底下有88個盟，每個盟主下面還有40個人。林楷傑說，他從線上遊戲中體悟出了加盟的營運模式，「每個加盟店長自己就是老闆，加盟主只要負責管理好自己的門店，總部則是每位加盟主最強的後盾、給予最強的後勤支援。」

林楷傑主張「讓利」給加盟主。築間鍋物體系2017年開放特許加盟，營收都回到總部，同時也由總部負責食材採購、發薪資、支付房租與水電，等於是把SOP都做好。如今築間旗下8成加盟主，每個月賺進超過40萬元，重複加盟比例超過1成。

林楷傑笑稱自己「頂多是個隱身的總盟主。」他提到，每位加盟主都是築間的創業夥伴，「很多加盟主是因為喜歡吃築間幸福鍋物，進而主動與總部聯繫想加盟創業」，對待加盟主就像一家人一樣、給予最大支持與鼓勵，才能共享成果。

林楷傑對於員工福利相當的重視。他常掛在嘴上說，「員工就像家人一樣，才是公司最珍貴的資產！」也因此發展出了相當具代表性的創舉–一年舉辦兩次晉升面試，目的就是為了挖掘人才、提拔人才，創造更多的舞台給年輕人。

也因此，在築間全台分店中，年輕主管的比例非常高，甚至是未滿30歲就當上區主管、掌管4家以上的門店。

值得一提的是，早期林楷傑常帶著高階主管一起打生存遊戲、培養團隊默契；近期則是帶著高階主管打高爾夫球，即使沒接觸過，也沒關係，他自掏腰包請來專屬高爾夫球教練、從練習場一路教到下球場打球，此時，林楷傑會在一旁耐心指導，除了調整姿勢與球技。

其實，林楷傑要教的是經營哲學，包括不急、不跟人比。這樣的初衷，意外反饋到築間餐飲體系中，透過培養、訓練高階主管們，將打球過程中對每一顆球的位置、距離處理方式，運用在工作上，如何在最短的時間內做出最正確的判斷。

築間餐飲集團每年也都會遴選兩到三位高階主管，送到台北科技大學EMBA取得學位，「惟有不斷幫助員工精進自我職能，無論在職場或是社會經驗上，才能己知彼百戰百勝」，林楷傑說。

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