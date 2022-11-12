台新尚瑞強》Richart之父 金融創新常勝軍

「消金教父」台新銀行總經理尚瑞強，在六年前領先業界創立Richart數位銀行，成功建立銀行第二品牌，上線至今一直位居全台最多人使用的數位銀行，且是國內外數位金融獎的常勝軍，11月初剛摘下工商時報數位金融獎的銀行組「數位創新獎」，且光是今年以來就已奪下六座國內外數位金融大獎。

尚瑞強創造的Richart數位銀行滿六歲了，設立時以「年輕人的銀行」為訴求，鎖定數位世代金融服務，要幫年輕人存錢的品牌初衷，透過深入了解年輕人的想法、語言、需求，經過長期實務運作的經驗，提供使用簡單、介面便利的網銀平台。但這些年來，經過不斷進化的Richart，已提供多達五大面向、30多種的金融服務，更適合不同社經地位、年齡、收入和投資習慣族群，升級全方位服務的數位金融平台，穩居市場上產品最多元、成立最久的數位金融品牌。

Richart服務及功能每天都在進化，已是相當完整的數位帳戶，尚瑞強說，只要一個帳戶就能搞定所有的金融服務需求，一開始就是如此打進年輕人的心，完全符合數位世代的使用習慣，更衍生「口耳相傳」高速傳遞的意外效果，完全顛覆傳統金融的模式，使得開戶數多年來也維持穩定成長。

目前已涵蓋包括理財、理債、支付、保險、外幣五大金融範疇的Richart，持續積極透過異業結盟，開創新型金融產品線，同時布局外幣及海外投資市場，推出美股投資及多檔美元基金和外幣活定存專案，著眼於客戶需求的服務。使得開戶數至今累計已突破280萬戶，六年來始終居數位金融帳戶市場第一位。

長期以來落實從客戶需求出發，提供一站式數位金融平台的Richart，不僅要解決金融服務的痛點，更期望讓金融服務走進各種生活場景。尚瑞強認為，例如針對用戶在轉帳時，有手動輸入帳號及記帳不便痛點，Richart馬上開發透過超連結快速帶入帳號、手機號碼轉帳及自動收帳統計等功能。又如用戶急需資金周轉時，送件申請後卻進入曠日廢時的撥款審核，可能發生遠水救不了近火，Richart因此即推出隨借隨還，可即時動用的備用金。

最生活化的Richart，當然要深入年輕人的世界，透過創意與想像，去年底首次與音樂串流平台KKBOX合作推出音樂定存，讓用戶一邊儲蓄，一邊享受無損高音質的音樂服務，廣受用戶的肯定，未來更將陸續推出更多跨產業的創新金融產品。這也就是尚瑞強設定，體現Richart無所不串、數位金融無所不在的永續發展願景。

尚瑞強指出，Richart所有的創新想法，100％都是以客戶的體驗為出發點，跳脫傳統銀行的框架，「讓愈來愈多的金融創意持續發生」，除手機號碼轉帳的任意轉、最低門檻的銅板投資理財，均廣受用戶的肯定。

Richart從今年初摘下國際財經媒體The Asset頒發的「最佳零售社群金融體驗獎」，及國際市調機構IDC頒發的「亞洲最佳消費者互動獎」，象徵除金融服務本質外，在數位金融的個人化服務、互動工具設計和社群溝通風格等各個層面，也有別於傳統金融品牌，因獨樹一格的表現，多次榮獲國際權威機構肯定。

最近再下一城獲頒2022國家品牌玉山獎「最佳人氣品牌類全國首獎」，更以跨界金融商品「音樂定存」、創新貸款服務「備用金」搭配開放銀行的API串接實例，勇奪第二屆工商時報數位金融獎銀行組「數位創新獎」。以這隻狗狗（Richart）不斷向前衝的速度，在業界一直就是領頭狗，未來於數位金融獎的領域，常勝軍地位也將難以撼動。

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