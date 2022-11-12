光寶宋恭源》人文＋公益 化身教育推手

對比於大多數身兼創辦人的董事長，面對公司營運、經營理念總是侃侃而談，宋恭源還沒有將光寶董事長一職交棒給獨子宋明峰之前，多年來都是低調的董事長，固定會露面的場合只有年中舉辦的員工運動會，以及每年的集團尾牙，即使露面了，面對媒體也不多言，大多時候把發言的舞台讓給經營團隊，如果上述場合媒體提問時聊到他最熟悉的LED，他很偶爾才會發聲補充。

隨著宋明峰與新的經營團隊接手光寶營運已經兩年半，營運逐漸顯現出績效，最近兩、三個月來，宋恭源露面的次數大增，不僅與宋明峰一同出席光寶「起家厝」中和廠都更的動土典禮，更為了公益活動連續露面。

宋恭源先是宣布以個人名義投入超過千萬元購書近5萬冊，希望藉此將典範人物的理念分享給青年世代，日前又宣布將為母校台北科技大學提供獎學金，每年提供1,866萬元，資助40位北科大學生，每位每學年42萬元，讓他們求學期間不需擔心學雜費及生活開銷。

光寶是台灣第一家上市的科技公司，宋恭源一直希望將光寶打造成能夠成長、茁壯百年的企業，宋恭源表示，他參與最近半世紀台灣蛻變為科技島的歷程，然而他憂心資源太過傾斜而輕忽人文精神、同理心、洞察力等軟實力，然而軟實力才是企業永續經營、創新的根基。

宋恭源表示，他從自己看過的書中，選出11本書，購買各4,500本、共49,500本，捐贈至1,500個據點，包含大專院校、公共圖書館等年輕人或學子容易駐足之處，部份更將直接送給正在創業的團隊、科技同業，期待年輕人從閱讀中找到面對挑戰的勇氣。

除了希望藉由閱讀增加台灣年輕人的人文氣息外，面對經濟弱勢的年輕人，宋恭源則優先從母校台北科技大學的學生照顧起，而這一切，都是源自於宋恭源的出身，以及在北科大的前身台北工專就讀時的經驗。

宋恭源回憶，小時候家境不好，身為家中長子的他為了減輕家裡經濟負擔，小學五年級便開始上街賣菜、賣鴨蛋，升學時也優先選擇學費比較便宜的台北工專，好讓弟妹都有升學的機會，這麼多年過去了，現在台灣全台人均所得高達3.5萬美元，但人民的生活水準與貧富差距非常大，有7成的受薪階級月薪不到3萬元。

宋恭源堅信，教育才能改善生活品質並縮小貧富差距，因而決定化身為教育推手，為家境不佳的學生提供獎學金，至於為什麼優先選擇北科大，而不是其他名校？

宋恭源感性地表示，台北工專是他人格思維養成的關鍵時期，當時電子工程系的老師王瑞材、陳雲潮熱情、和學生打成一片並且耐心指導，讓他非常感念，台灣這片土地本無資源，過去數十年來都是靠著熱心老師培育的學生，才讓台灣轉變成「科技之島」。

宋恭源億元獎學金，針對40名台北科技大學學弟妹，每年發出1,866萬元，每位每學年42萬元，其中更包括每個月加發的3萬元，是北師大校內獎助金額最高的獎學金，不只讓學生安心唸書，也能亦可運用這筆獎學金，讓學生遠征南北極、攻玉山，這些經驗是書本上得不到的，或是把3萬元拿來補貼家裡、協助周遭朋友。

而宋恭源在北科大提供的獎學金計畫應該只是第一步，外傳宋恭源有意將獎學金擴大至其他大專校院，如果能夠推廣至5間學校，一共就有200位學生受惠，對台灣未來的人才庫培育會有一些幫助。

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