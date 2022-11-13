中信證林明杉 帶小券商進化抗巨獸

數位科技高速發展，不斷重塑證券產業之生態，中國信託證券總經理林明杉在任八年間，帶領團隊由小券商持續「進化」，自市場眾多「巨獸」中突圍，更憑藉自身IT背景出身優勢及「制定完美目標」的自律模式，將中信證打造為數位典範等級券商。

作為團隊的領頭羊，林明杉積極認真、執行力滿點的領導特質，讓媒體多次為他貼上「處女座完美主義性格」標籤。他笑稱，自己原先不熟悉星座個性特質，看完報導才恍然大悟，「原來處女座的個性是這樣！」

不過，「完美並非一蹴可幾」，對林明杉而言，「完美」就始於訂定「完美的目標」，再加上勤奮練習、戮力執行。

「如果訂定一個隨便都能做到的目標，就不會是完美。」他以射箭舉例，在練習時都以靶心10分為目標，即便射偏仍有9分，但若只以低標準去瞄準，稍有偏差恐就會脫靶。他鼓勵同仁不怕犯錯、勇於嘗試，但要懂得改正，「第一支箭如果飄掉，第二支就會知道怎麼修正。」

八年抗戰 陸海空三路突圍

林明杉2014年接任中信證總經理，至今已邁入第八個年頭，也帶領團隊打下一片江山，全年稅前盈餘自2014年的3.33億元，到2021年已大幅躍升至15.56億元，期間成長逾3倍、相當可觀。

中信證從小券商出發，透過旗下的「陸海空」三軍協同作戰，力抗市場「巨獸」。林明杉將數位金融比喻為空軍、實體通路營業團隊為陸軍、國外複委託部隊則為海軍，自己化身「三軍統帥」，帶領團隊「主動突圍」。

不過，比起數據上的成長，林明杉也坦言，團隊更希望的是建立起自身的「品牌價值」，「能夠成為客戶心中首選的券商，才是我們的終極目標。」因此，他要求團隊持續進行客戶滿意度調查，他深信，品牌價值提升後，才能與客戶有更深的連結。

斜槓人生 化工資訊轉金融

林明杉求學、求職路可謂「斜槓人生」最佳代表，大學就讀化工系，畢業之際台灣急缺資訊人才，當時他頗有遠見的看好資訊產業即將起飛，於是決定考取國家資策會、再進修資訊領域，而後又在朋友建議下，轉行考上期貨營業員執照、再跨足證券業。

談起自己的「斜槓人生」，林明杉坦言過程確實「有挑戰性」，但他也將過去經驗中所學習到，包括管理層面、甚至資訊背景訓練出的邏輯能力，都練成「內功」，並藉此勉勵年輕人出社會後「逮到機會就應該充實自己、提升自己的價值。」

「人手一機」時代下，券商開戶、交易、維運三大業務也與過去大相逕庭，林明杉點出，股市投資人愈趨年輕化，年輕世代對數位產品的使用也更為熟悉，且數位的好處就是能防止人為的作業疏失，也符合數位化時代「快、精準」之要求。

亮點APP 應使用者要求而生

中信證2019年推出「中信亮點APP」，參考影音平台Netflix、購物平台Amazon，再引進德國資料庫用於大數據分析，在當時就領先同業公版交易APP，協助投資人解決「全數位投資旅程」各項痛點。

中信亮點APP僅花半年便風光奪下「國家品牌玉山獎」、「最佳產品類」全國首獎，今年3月再榮獲國際性權威金融媒體《財資雜誌》「最佳行動券商APP」大獎，為台灣區唯一獲獎綜合券商，帶給林明杉及團隊極大成就感。

但他深知，金融市場瞬息萬變，投資人各類需求演變迅速，在良性競爭下，團隊「只能不斷精進」，定期透過問卷、電訪傾聽市場需要，發展出多項「應使用者要求而生」的功能，如「每天都能扣款」就成為市場首創。

國內科技人才搶翻天，林明杉「留才」也有小撇步，「『成就感』很重要，完成一個專案、開發一個產品，得到長官及消費者肯定的回饋，這是很棒的！」他認為，既然把人才找來，就要給予足夠舞台，才能走得長久。

前股市小白的忠告：「投資是一門需要不斷精進的學問」

台股市場經歷兩年的「大多頭」後，今年出現回檔，林明杉直言，「投資一定要量力而為」，尤其是剛進入股市的投資人，一定要先累積經驗，切勿一開始就想要擴張信用、加大槓桿、融資券等，「有這樣的心態，容易踰越自己的投資能耐跟風險胃納量。」

談起自身的投資經驗，雖台股狀態與現在不可同日而語，但好的投資準則、謹慎的態度，卻似乎在任何時代都「不退流行」。

林明杉在民國79年初入股市，當時台股正值起飛期、買股成為全民運動，他也在朋友鼓吹下開了戶，並買進人生第一檔股票。他笑稱，當時自己就跟現今的「股市小白」一樣，經驗值零、猶如一張白紙，甚至「不知道股票要賣出才能夠實現獲利」，許久後朋友的一句「你還沒賣出嗎？」才一語驚醒夢中人。

所幸在「新手運」眷顧下，人生首支股票獲利近倍，不過，成功的投資經驗並未讓他就此迷失，反倒讓一向「居安思危」的他不禁試想「萬一結果是倒過來」，後果恐不堪設想，便決心認真研讀相關知識。

「投資是一門需要不斷精進的學問」，林明杉建議一般投資人可先從基本投資學、基本會計學開始學起，至少具備本益比、獲利營收等基本觀念，才能判斷公司的趨勢走向。

「我當時也不是讀商的，所以蠻能同理這些『股市小白』的經驗。」正因如此，讓他更能理解投資人所想、所需，中信證團隊也製作多部教育影片，教導初入市場的投資人正確觀念。如今，當年的那個「股市小白」，早已在金融業「春風化雨數十年，桃李滿天下」。

林明杉小檔案

◎現職：中國信託證券總經理

◎學歷：淡江大學化工系、嘉義大學管理碩士

◎經歷：中信期貨研究部門、中國信託銀行國外部外匯交易員、中國信託證券企業理財部、中國信託銀行投資處協理、中國信託證券經紀業務最高主管