彰銀凌忠嫄專訪》彰銀起家厝 成立碳中和分行

凌忠嫄不僅讓百年老店彰銀的獲利及資產品質大有改善，在ESG的推動上彰銀不僅面貌一新，成立首家「碳中和」分行，對此凌忠嫄受訪時指出，彰銀的首家碳中和分行，已直接選定彰化分行作為第一家碳中和分行，未來將持續評估擴及至更多彰銀旗下的分行之外，整個彰銀也已訂定減碳目標。

彰銀也為此特別訂定了推動碳中和分行所要執行的流程及重點工作。凌忠嫄指出，彰化分行是透過三階段來達成碳中和目標，以作為未來其他分行執行碳中和的典範，這三階段包括了：

一、實施減碳計畫、降低碳排量：這一部分主要以汰換老舊照明及空調設備來進行，目前已有初步成果，彰化分行已在2021年減碳26.7％。

二、抵換剩餘碳排量，亦即購買具黃金標準的「碳權」。

三、通過BSI的查證，以宣告達成「碳中和」的最終目標。

除了推出首家碳中和分行之外，對於綠色金融、永續經營等ESG的重點目標，彰銀現在除了全體總動員執行之外，在組織架構上也特別成立了「永續經營委員會」，同時拉高位階，包括彰銀現在有三位獨董是上次改選時由大股東台新金控方面推派，現在這些獨董都是永續經營委員會的成員，並且非常支持彰銀所推動的包括綠色金融、環境永續、員工照護、公司治理等各大重點工作。

凌忠嫄指出，彰銀已提出了所謂的4C等級的計畫，來涵蓋永續金融的四大重點工作，這4C包括了Carbon科學減碳、Capital盡職投資、Credit責任授信、Customer普惠金融。對此凌忠嫄也表示，在4C原則之下，彰銀將透過授信利率的優惠減碼，來帶頭客戶群一起加入減碳行列，並且在投資標的選擇上，也會以合乎ESG篩選標準的公司為主，同時彰銀已簽署赤道原則，未來將以此作為落實責任授信的標竿，同時彰銀也將更為重視公平待客原則的執行，來更加落實普惠金融。

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