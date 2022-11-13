彰銀凌忠嫄專訪》找人才 育全才 留人心

凌忠嫄上任後，她認為，人才是銀行的根本，絕對不是單純的人力，因此不但持續拉高起薪，讓彰銀的新進人員薪資不會比其他民營銀行少，更加重視人才培育計畫。

凌忠嫄說，彰銀現在相當重視跨域學習，提升自己，鼓勵存匯、數位、放款、理專、資金運用等各單位的員工可自行申請到不同的領域學習，跳出舒適圈，厚植專業能力。

尤其，彰銀現在相當重視外語能力，因此鼓勵員工多學外語，可外派海外或成為雙語分行的中堅人力，當中就是提供全行免費上網選讀「空中英語教室數位學習」課程，鼓勵自主學習，持續推動雙語櫃檯金融服務。

此外，彰銀重視儲備核心業務辦事員MA的培育，除了職等較高外，更是發展的重點人才，就是希望為彰銀的未來舉才。藉由分派人員至分行職務歷練，採取「工作輪調」方式，學習存匯業務、外匯業務、個金授信及企金授信業務等職務，培養全方位專業能力，並安排回訓課程，透過金融專題發表，培育金融專業知識與全方位思維，強化簡報與口語表達能力，培育新世代金融人才。

凌忠嫄強調，現在不是招募人力，而是招募人才，不是招募專才，而是希望招募全才，所以希望藉由有系統、有計劃的招募計畫，吸引更多的優秀人才來到彰銀。

以彰銀的多方位人才培育計畫上，因為金融環境瞬息萬變，會以核心業務深度打底，培育人才廣度與學習，強化金融人才培育工作，並依年度整體經營目標及訓練計畫，開辦各類課程，包含管理階層、授信、外匯、存匯、法令遵循、洗錢防制、財富管理、數位金融等職能課程以外，另開辦「都市更新推動人員培訓」、「高齡金融規劃顧問師培訓」、「儲備授信業務人才培訓計畫」、「儲備外匯業務人才培訓計畫」等計畫，透過具系統性、完整性課程，培育金融專業人才。

在數位金融人才培育上，則是加入金融研訓院芬恩特創新聚落創新學習，因應數位金融科技發展，鼓勵學習新知，除派訓參加專題講座課程外，另提供直播課程，邀請業界專家分享金融科技專業知識，提升員工數位金融應用及技能。

除了育才外，也重視留才，所以上任以來推動員工持股信託，希望藉此留住好人才。彰銀已於2019年9月開辦員工持股信託，方案依照員工職等、職稱訂定六類自提金額扣款標準，員工可選擇最低自提金額或該金額2倍參加，行方會相對提撥1,000元或1,500元鼓勵員工加入，員工的反應也相當良好。

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