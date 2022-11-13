彰銀凌忠嫄專訪》老客戶最愛找凌董話家常

與凌忠嫄接觸過的人，對於她身上所展現的女性親和力，印象都非常深刻，她有女性的細膩特質，但她非常豪爽、健談，同時笑聲非常有感染力，也因此，在擔任彰銀董事長這幾年來，凌忠嫄的人和特質在不少地方都為彰銀發揮了加分的效果，尤其在客戶之間的好人緣，經常為彰銀帶來業務上意想不到的好收穫。

尤其，不少年長的老客戶除了對彰銀有濃厚的情感之外，凌忠嫄的親切和健談，也相當讓老客戶們欣賞，喜歡找她話家常，特別是凌忠嫄對這些老客戶都非常誠懇，往往一聊下來就是一、二個小時，老客戶們深感窩心的同時，經常有令人意想不到的大手筆來支持彰銀，在彰銀員工之間也傳為佳話。

大半生都為公務員的凌忠嫄，對於公司治理尤其重視，證交所最新的公司治理評鑑（110年度第八屆），彰銀為全體上市公司之前5％，更是金融保險業前四強，由此可見在凌忠嫄主事之下的彰銀，公司治理已交出非常亮眼的成績。

對此凌忠嫄指出，彰銀除了在稽核上已確立採取風險導向稽核的新方向之外，也非常重視員工的薪給福利。她表示，若以彰銀今年的獲利表現來看，今年的獎金應可望維持去年的平均值，甚至更高。在業務上表現績優的員工，給予差異化獎勵，希望能以此給予員工更多的努力誘因。

而對於未具金控架構的彰銀，凌忠嫄並不以此自限，而是以更大的格局來引領彰銀擴大對其他金控及銀行的合作，也使得彰銀在業務的推動及產品的銷售上，有更活潑的面貌；就以投信的基金募集及銷售來說，凌忠嫄指出，就因為彰銀不是金控旗下的銀行，所以，在產品銷售上，相對比較不會有來自金控集團的包袱或限制，而凌忠嫄開闊的視野與活潑親和的個性，也讓彰銀在各種業務的推動上，都有和以往不同的新氣象。

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