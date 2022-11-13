彰銀凌忠嫄 打造有溫度的銀行

彰化銀行成立於1905年，已有117年歷史，股票代號2801更是國內金融保險股的天字第一號，擁有雄厚資產的彰銀持續全力支持許多重大政策性任務。曾任土地銀行董事長、輸出入銀行理事主席、財政部國庫署署長等重要職務的凌忠嫄，2019年4月8日轉任彰銀董事長，成為首位女性掌門人。

她接受本報專訪時指出，在今年全球環境變化激烈下，彰銀在近幾年全力體質調整後，獲利可望超越去年，表現亮眼。接下來將藉由存放款的核心業務，搭配多元獲利，增加手續費收入等，並藉由資產活化、發展數位金融、培育人才等多方面強化下，期許自己能把每個階段的工作做好，並以「態度決定一切」來與彰銀員工共勉，要讓百年老店的彰銀擦亮招牌，為邁向下一個百年老店奠下最好的基石。以下是專訪紀要：

擴大外幣規模 廣收益

問：董事長曾強調銀行經營首重誠信，除了要創造員工、客戶、股東三贏，更要創造三好，也就是員工好、客戶好、股東好，上任以來的實施情形？

答：上任以來，我相當重視三好，對員工好，是因員工是銀行豐厚的資產，要善待員工並重視員工專業經驗，才能創造更佳的績效；對客戶好，是因銀行存在的價值即是要支持企業深耕發展，客戶的需求更是銀行努力的方向；對股東好，是因銀行要以獲利來回饋股東。因此，上任後強調三好，現在也顯現在經營績效上。

以今年累計至10月的合併稅前盈餘110.40億元來看，已經超越去年全年的101.2億元，在今年金融市場如此動盪之下，是相當好的成績，主要是核心的存放款成長加上利差擴大所締造的佳績。

彰銀存款今年10月底較去年同期成長11.24％，放款則較去年同期成長8.08％來看，顯示出上任後致力於打造彰銀成為企業「資金母店」的策略奏效，能更清楚往來企業的現金流，彰銀也會給予利率彈性，希望藉此打造多贏，衝刺獲利後，讓員工好、客戶好、股東好。

問：彰銀持續積極擴充美元資產，可談發展的方向及未來的布局跟目標？

答：彰銀重視外幣規模的擴大，自去年年底起，全行強攻外幣的布局，搭上美國升息列車，今年10月底的外幣存款較去年同期成長29.55％，相較去年底則是成長約27.11％。之所以重視外幣規模擴大，除了可轉為放款的基石，多餘的部分可做投資，包含客戶換匯以及資金調度等等，進一步可以拿來債券布局，可以多方面增加收益。

在海外的業務推展上，有了外幣規模的擴大，將更強調著重資產品質與獲利性均衡發展，對營運展望良好的授信戶適時評估增貸可能性，並透過建立後疫情時代潛力成長產業的部位，逐步調整資產結構、分散風險，維持穩健的獲利能力。

也因為強化外幣規模的策略，讓彰銀利差從去年的1.2％成長至今年的1.3％，在此同時，彰銀也全力清理資產，「該打的打一打」，徹底調整體質，目前的逾放比已經降至0.21％的水準。

問：董事長上任以來，提出「強化核心業務」、「開發多元獲利來源」、「擴大海外布局」、「提升數位金融競爭力」、「落實法規遵循及公司治理」五大主軸為營運方針，可談落實及未來的發展情形？

答：彰銀積極落實五大主軸，在提升數位金融競爭力上，更是積極走進夜市開發台灣Pay，我也與總經理周朝崇親自到夜市推廣行動支付，更重要的是藉此開發更多的微型企業。

開發多元獲利來源上，彰銀要成為「最佳合作平台」，因為彰銀未有金控架構的限制，因此可以擔任所有基金的保管銀行，各種好的商品都可以到彰銀上架，讓客戶到彰銀可以一站購足，變成一個什麼產品都有的最佳便利店，所以彰銀會持續精選商品，讓客戶得以買到最多、最佳的商品組合。

除了多元獲利上，彰銀更響應政策，從綠色金融、台商回台、海外布局多方齊發，就是希望為彰銀調整體質、創新營運。舉例來說，海外的聯貸案，大部分都可以隨時處理、隨時買賣，但過去彰銀多是持有到期，現在彰銀除了在次級市場買進聯貸案，也積極參與初級市場之聯貸案，增益手續費收入；甚至還加入條件，在減掉前一年收益後，可「彈性出售」，就是希望讓海外聯貸案的收益得以極大化、讓風險極小化，且更具彈性的創新營運。

彰銀在大陸設立的子行，現在也全力衝刺獲利，但嚴控風險，也就是精選台商承作，並優先選擇在台灣有據點的公司，並經由台灣公司作保後，可更為安心放款。

也因為調整體質、創新營運、強化獲利引擎下，初步規劃，明年彰銀的存款、放款成長率將以5％為初步目標。

全面活化資產 創多贏

問：董事長希望未來彰銀的願景是什麼？

答：我希望彰銀從核心業務的存放業務持續增長外，還要更強化聯貸、理財、信託保管等方面的多元獲利，資產活化上，則藉由都更危老、出租等等，增加收入，數金上則要增加薪轉、網路貸款、信用卡、台灣Pay的收單行，就是要讓彰銀四方增加「存款」，服務更好，讓客戶跟銀行越黏越緊，最後「跑都跑不掉」。

因為金融服務業是勞力密集產業，除了要有專業外，更要強調的就是「有溫度的服務」，要讓彰銀成為對員工好、客戶好、股東好的三好銀行。

凌忠嫄小檔案

◎現職：彰化銀行董事長

◎學歷：國立政治大學財政研究所碩士、國立政治大學公共行政學系

◎主要經歷：台灣土地銀行董事長、中國輸出入銀行理事主席、台銀綜合保險經紀人公司監察人、兆豐金控董事、財政部國庫署署長、兆豐金控監察人、財政部台北國稅局局長、財政部北區國稅局局長、台灣土地銀行董事、財政部主任秘書、財政部賦稅署組長、財政部賦稅署副組長

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