威盛吳億盼 AI物聯網靈魂推手

老字號IC設計廠威盛近年來持續從過去PC市場轉型，加速進攻人工智慧（AI）物聯網市場，公司在歷經將近十年的布局，終於開始收穫成果，當中關鍵推手莫屬於威盛智能產品事業部總經理吳億盼。吳億盼說，領導新團隊一定要先改變自己的思維，要有冒險才會有創新的空間，如此才能跟上AI新世代。

威盛在成立近三十年間，曾經以PC相關晶片組及CPU叱吒市場，不過經過時代轉換，威盛已經將最新目標放眼在AI物聯網市場，且開始成功打入美國、日本及大陸等客戶，且領域遍布商用車（工程、礦業、物流）、工廠自動化、住宅和醫院智慧化等等各式市場，且目前有許多各戶正在洽談中，顯示威盛的耕耘正在收穫成果。

回顧當初走入AI領域，吳億盼說，威盛一直在運算領域有不錯的發展，從2012年起發現AI領域開始有很大的進展，「可以透過餵食大量資料，訓練出各種不同的AI應用」。她說，在AI不成熟或不夠精準的時候就會誤判，發生假警報事件，導致工作流程會不順暢，這也是過去AI在工業市場不盛行的原因。

解決客戶痛點 比CP值更重要

不過現在開始出現轉機，因此吳億盼指出，工業客戶不在乎CP值，只在乎能否讓自己工作更順暢，「AI的東西華麗詞藻，客戶不在乎，客戶需要解決痛點，因此需要深入去理解使用場景，打造出符合客戶需求的產品」。

吳億盼表示，各行各業都有機會應用到AI產品，未來更可望跨域普及到各式領域當中，剛好威盛對運算晶片深入了解及在嵌入式平台開發所積累的能力，透過威盛AI領域所具備軟硬體整合能力的競爭優勢，在各部門結合可以打造出令人驚豔的AI物聯網軟硬體整合解決方案。

談起開發AI物聯網客戶的趣談，吳億盼指出，公司有一個雙鏡頭行車紀錄器產品線，一邊朝前拍攝路況、一邊朝內拍攝駕駛人駕車狀況，以確保駕駛人行車專注精神，主要應用在卡車或礦車等大型車輛，但美國人較為注重個人隱私，有時候會把鏡頭移走無法拍攝到駕駛人狀況，甚至有一次客戶一直反映一直拍攝到駕駛人在打瞌睡，最後才發現是眼睛比較小，另外偵測到打哈欠則是判讀到下巴大鬍子看起來隨時在張口。

吳億盼說，前幾年花了很多時間跟前線人員一起去跑客戶，「一定要去理解人家看到什麼，沒有去看到怎麼用，你想都不會想到」。好比先前去美國礦坑拜訪客戶，原先就規劃先行在台北找大型車試驗，結果試驗完到當地完全無法用，因為車子的輪胎就至少兩公尺高。

AI落地應用 機器視覺是關鍵

對於未來AI應用場景，吳億盼認為，AI會落地應用到各行各業，當中各場景預期將有共同的主軸是機器視覺（Computer Vision），代表未來將會用鏡頭處理大量影像，進而讓物聯網裝置做出感知跟判斷，再將其導入到適合應用的商務模式。

威盛在AI布局的終端應用上，吳億盼表示，目前公司在AI應用有切入到車載市場，大致可分為前裝或後裝領域，但考量到前裝市場需要三至五年的時間切入，因此並沒有把所有資源押寶在前者，不過針對當前的後裝市場，威盛則鎖定計程車、大型貨車及礦車等市場。

另外，在工廠端也將會以堆高機、工廠自動化等領域切入，其次是建築裡的電視牆、醫院看板或是社會住宅等相關應用，威盛除了採用自行開發的晶片，也會整合其他IC設計廠的產品，再依實地考察客戶需求，打造出相對應的AIoT平台解決方案給客戶，因此威盛同時具備硬體、軟體、Framework及資料科學（Data Science）等人才。

改變自我思維 有冒險才有創新

威盛在AI領域布局深厚，且長達十年時間，但企業在轉型過程當中，總是需要面臨大量的組織改組陣痛期，威盛也不例外。吳億盼說，其實最要改變的是自己的思維，一旦跨領域到新市場後，學習曲線其實會很長，代表的團隊犯錯機率也會提高很多，學習的過程最初可能會有判斷錯誤的可能性，再從中去修正自己的錯誤。

吳億盼表示，「因此組織若要有冒險精神就要容錯，但若是領導者不願意認錯，代表公司也沒有容錯空間，自己要先示範出有容錯空間，這樣的氛圍才會帶動團隊願意衝」。

威盛在轉型進攻AI物聯網的同時，也開始大量引進麻省理工、加州大學柏克萊分校及美國芝加哥大學等海外實習生，進而帶動公司員工具備創新思考能力。吳億盼指出，威盛在2014年啟動暑期海外實習生計畫，因為海外學生會希望具備亞洲工作經驗，原先公司同仁不太能理解相關計畫，原因在於語言溝通不順暢，且後續海外實習生可能歸國，不一定會在威盛就業，因此對公司員工造成部分衝擊。

不過，吳億盼說，在實習計畫實行幾年後，回顧當初的想法是正確的，原因在於，實習生沒有包袱、沒有框架，外部人進公司後，反而會激發出團隊協作解決問題方式不同，就連找資訊方式也不一樣，「還有威盛工程師反映實習生才20歲，怎麼這麼厲害」。

吳億盼小檔案

◎現職：威盛智能產品事業部總經理

◎學歷：台灣大學資訊管理系學士

◎經歷：威盛電子CPU產品事業部處長、威盛電子CPU產品事業部協理

◎興趣：運動、閱讀