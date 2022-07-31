南僑陳飛龍專訪》推復刻版懷舊產品 香皂之子不忘本

今年是南僑集團成立70周年，南僑在陳飛龍的手中發揚光大，目前事業版圖橫跨食品、餐飲、化工等多個領域，在台灣、大陸、泰國都有生產基地。



香港九龍出生、在上海長大，陳飛龍小學時候在上海就讀交通大學體系的南洋模範中小學，是台積電創辦人張忠謀的學弟，大約晚了三、四屆，一直念到六年級，他才來到台灣。



陳飛龍回顧，他在南僑成立第14年的時候進入公司，那一年剛好是台灣早期經濟重要推手尹仲容入閣的同一年，那時候台灣經濟開始起飛，但市場也從賣方變成買方市場，競爭愈來愈激烈。



南僑從化工起家，當時已是台灣的香皂大廠，面對愈來愈多競爭對手加入，全新的競爭局面，陳飛龍義無反顧，認為既然叫他回來，如果還是做原本一樣的事，那就沒有意義。



當時國內很多肥皂同行引進日本的設備，陳飛龍就去研究，原來這些日本設備很多都是COPY義大利，於是他直接追到義大利，要買就買最好的設備，結果機器價格足足貴了四倍，為了說服董事會，費了好大功夫及力氣，但陳飛龍就是要做和別人不一樣的東西。



後來南僑開發出至今仍家喻戶曉的「水晶肥皂」，只是這顆肥皂的成功，並非一帆風順。



陳飛龍說，當時的肥皂多半是白色，南僑利用義大利的設備生產出來的水晶肥皂，是咖啡色、而且透明，很多人看不慣，加上水晶肥皂比當時一般肥皂還要小、又貴，南僑原本的經銷商覺得沒有競爭力，不知道怎麼賣，一夕之間，原來的18個經銷商全部說要退出合作。



於是南僑開始自己設營業所，而且做很多樣品肥皂到處去發，「東西好，還必須讓大家知道。」因此南僑開始有了行銷概念，在國內還是老三台的時代，就開始強力放送廣告，成功打響知名度。



走過70年，南僑歷經多次轉型升級，早已變身為食品廠，目前食品餐飲相關占公司營收比重超過九成，在集中市場，南僑幾年前也已從化工類股改掛食品股。但有「香皂之子」美譽的陳飛龍不忘本，為了歡慶南僑70歲生日，砸下重金，主導開發推出升級復刻版的親親香皂，就是要紀念南僑那段篳路藍縷的成長歷程。

延伸閱讀

南僑陳飛龍：掌握RCEP契機 串聯三大基地

南僑陳飛龍專訪》只要活得下來，就會是贏家

南僑陳飛龍專訪》接班部隊要具備全球視野