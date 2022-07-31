南僑陳飛龍：掌握RCEP契機 串聯三大基地

今年是南僑集團成立70周年，南僑集團會長陳飛龍表示，目前南僑以台灣、大陸、泰國為三大生產基地，形成三足鼎立，展望下一個十年大計，陳飛龍看好東協區域全面經濟夥伴協定（RCEP）上路後，東南亞與大陸之間免關稅，包括產品及原料的流動更方便，他預告南僑下一步希望把三個基地編織成一張網，把整個產能、市場全部連起來，「三個基地變成一個」，開創新的格局與營運高度。



南僑歡慶70歲生日，陳飛龍接受本報獨家專訪，首度公開南僑的最新全球戰略布局。他表示，雖然這兩年疫情籠罩全球，但南僑強化全球布局的腳步不停歇。



他分析，南僑目前有三大生產基地，台灣是南僑的起家厝，經營時間已70年，未來將繼續扮大腦角色，是集團營運控制中樞。



南僑西進大陸也有20多年，一開始是把台灣的機制翻版過去，選擇一些和台灣接近的產品、事業，在大陸複製擴大，發展到一定程度，再根據當地特色本土化、在地化。



另外，南僑在泰國已扎根30多年，比西進大陸的腳步還要早。南僑當初選擇以泰國為第一個海外據點，主要是看中泰國為全球第二大「米」輸出國，占有原料優勢，希望能把泰國米加工、增值，銷售到全世界。



目前南僑在泰國生產米果、烘焙、零食、泡麵等加工食品，外銷到美國、澳洲等全球70多個國家，超過八成生意都是出口，發展相當成功。



將三大據點 編織成一張網

下一步，陳飛龍看準「ASEAN」（東南亞國協）成形，RCEP今年初正式上路，為全球最大的貿易協定，尤其東南亞國家與大陸之間免關稅，未來兩邊的產品及原料流動更方便。南僑希望能把台灣、大陸、泰國等三大據點編織成一張網，讓三地互為貿易對象，將整個產能、市場全部連起來，「三個基地變成一個」，創造新格局。



在泰擴張 不受疫情影響

呼應南向投資風潮，近幾年南僑在泰國擴張積極，2019年喊出泰國「五年50億元」投資計畫，在當地打造全新的智慧型全功能頂尖工廠。不受疫情影響，相關計畫持續進行中，南僑在泰國擴充嬰兒米果、烘焙麵包、零食等產能，其中南僑的泰國米果新生產線已於去年第二季投產，麵包零食新產線也會在今年投產，相關新產能成為公司未來幾年最重要的營運動能。



至於這兩年製造業流行到越南投資，陳飛龍說，樂見東南亞的經濟和市場起飛，南僑很重視、而且也會參與越南、甚或整個東南亞的市場成長，但南僑不會去越南設廠，會以原泰國廠做為基地跳板。



規劃重慶基地 運籌大西部

另外，搭配大陸政府力推「一帶一路」，串聯到西方，南僑有很多的原料都是從歐洲進口，現在透過一帶一路，直接經過鐵路，方便許多。他預告，除了原本在大陸上海、廣州、天津等沿海據點，南僑正準備在內陸的四川重慶，規劃一個新基地，負責大西部的運籌與串接。



由於大陸內需市場崛起，原本南僑在大陸的據點集中在沿海地區，但現在內陸地區消費能力也愈來愈強，南僑打算加強部署。

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