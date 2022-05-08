金融評議中心董座》林志潔 推動全民金融教育

「金融評議中心不止要排紛解爭，評議案件也是最好的金融教材，可以推廣全民金融教育。」金融評議中心董事長林志潔滔滔不絕的闡述著，這個過去大家比較不認識的金融周邊單位，其實蘊藏極大的能量。她以「志工做志業」的心情接下評議中心董事長一職，就是希望透過自己的法學專業、及對教育及人文關懷的熱忱，將評議中心從金融仲裁的功能，再擴大到金融教育及金融知識推廣單位。

父親是公務員、母親是老師，北一女中到台大法律系法研所畢業，執業律師後又考上公費，到美國杜克大學拿到法學碩士及博士學位，典型學霸的林志潔，常被誤為家境優渥的外省女孩，其實父母都來自雲林農村，靠著公平的考試制度翻轉人生。

從小自律嚴謹 全力以赴

林志潔6歲前在雲林鄉下跟外婆住，說一口流利的台語，大學時還創立台灣歌謠社。家境雖僅是小康，但父母不重男輕女，願意投注教育資源在林志潔與妹妹身上。父親對林志潔要求嚴格，只要參賽就必須全力以赴、奪取名次，因為父親認為既然女兒有比上一代更好的資源，人生就該比父母更出色，凡事要求120分，也養成林志潔自律嚴格的習慣。

國中時就敢衝到校長室，反應學校分人情班及普通班是不公平不合法的林志潔，建議所有年輕人：「你要做自己，就先要有實力、有底氣」，知識與不斷的學習，是強化實力最好的方式。林志潔從小就愛大量閱讀，無論天文、地理、歷史、文學，只要抓到書就看，同時積極參加競賽，從辯論、作文、演講、朗讀、注音、歌唱、書法，無役不與，奠定林志潔極強的「轉譯」能力，雖是法律學者，但能將艱難的法律條文、轉譯為淺顯的言論和文字，去感動、激勵、說服聽眾。

斜槓人生 一天當48小時用

林志潔的人生似乎永遠在「多工處理」，她形容自己無法安於只有一份工作，總是活在多重宇宙中。在台大法律系時就開始打工，當研究助理、課堂助教，大學畢業考上律師，白天執業，晚上還去補習班當老師，24歲時又接下月旦法學雜誌副總編輯，27歲考取公費留學的月薪已超過26萬元。

在美國念完博士時，美國律師事務所以年薪650萬元聘林志潔去香港工作，但最後林志潔選擇回台灣交大科法所當教授，原因是「去別人的土地或許能個舒服的人生，但對於大環境的改變卻無能為力，只有回到自己生長的地方，教育自己的孩子，才能讓自己成長的土地變得更好。」

林志潔不只是位教授，也是性別平權推動者、司改國是會議委員、中央廉政委員、法院和地檢署許多重大財經案件的鑑定人，2020年9月接下評議中心董事長，由於全家都在新竹，一開始林志潔每天新竹、台北通勤，即便天天都評議中心上班，為了不放棄學術研究及教學，林志潔在評議中心只領取每月不到一萬元的車馬費，每天身兼數職，看似一天有48小時的運轉著。

辯才無礙 公理正義一姐

法學專業、對社會改革和公理正義有理想，辯才無礙又有強烈利他情懷，也許就是金管會主委黃天牧看重林志潔的地方。黃天牧給林志潔五個期待，一是評議制度的專業和公正要持續精進；二是與司法間的互助交流，有效解決金融爭議；三是善用自己的外語能力和國際觀，強化國際合作及建立連結，吸取國際經驗與新制；四和立法院保持良好互動，聆聽民意，讓金融保護法規等與時俱進；五是與媒體合作，推廣金融知識，提高民眾金融素養，這也能落實黃天牧念茲在茲的「普惠金融」、「公平待客」的理念。

林志潔接下評議中心董事長時，用了一個小故事期許自己和同仁：有三位石匠在做築牆工程，第一位說我在砌牆，第二位講我是在蓋教堂，第三位說我正在蓋一個可以萬世流芳的偉大建築。每一份工作的價值，端看你對待工作的心態，若能以志業的格局面對挑戰，別人亦能感受，不同格局產生不同影響力，希望評議中心用「前途無限遠大、充滿無限可能」向前努力。

為消費者培力 建構防護罩

「消費者需要保護，但也要培力，沒有節制的保護會寵溺成巨嬰。」金融評議中心董事長林志潔說，評議中心不叫消費者保護中心，就是因為在協助消費者排紛解爭，保障權益時、也要「培力」民眾，強化消費者的自身能量，讓大家學會自我保護和負責。

許多金融消費者爭議，社會常站在排富的角度，一面倒的傾向賠錢或哭訴的消費者就一定是弱勢，曾被專家形容成「理盲又濫情」。

林志潔卻用另一種角度看待這樣的情況，她認為台灣民主化才30年，這種現象很正常，就好比小朋友想要衝刺百米容易跌倒，因為雖然希望快如炫風，但肌肉還不夠發達。台灣在法制與市場快速接軌國際的同時，公民社會的「肌耐力」還必須培養，這只有靠不斷的教育與推廣，才能提升民眾的素養，邁向民主的成熟期。

林志潔期許評議中心下一個10年，對金融消費者必須「保護」與「培力」並重，除用公平合理原則去衡平強弱勢，更要針對不同群體的需求，分析理財的風險、教導正確的觀念，否則消費者永遠長不大，對消費者更為不利。

林志潔說，金融機構擁有資訊和經濟的優勢，受託為消費者服務，提供消費者商品，當然要善盡管理人的責任，但評議中心具準司法屬性，要公正客觀，金融機構有錢不代表該被「勒索」，公正性應建立在評議的專業和獨立上。

為了讓評議更具有專業和獨立性，評議中心訂有專業自律規範，更有固定的進修課程，林志潔說：「金融商品和服務都日新又新，評議和教宣同仁也要與時俱進，才能真正落實金融消費者的保護和培力。」

林志潔小檔案

◎學歷：美國杜克大學法學博士

◎現職：金融評議中心董事長

◎經歷：陽明交通大學特聘教授、陽明交通大學金融監理與公司治理中心主任、全國司法改革國是會議委員，行政院、外交部、交通部、經濟部、法務部等廉政委員、法務部人權委員會委員、檢察官評議委員會委員、台灣科技法學會常務理事