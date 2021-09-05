翁茂槐：中悦推豪宅 更要大推商辦

以「選地哲學」聞名的桃園豪宅建商中悦建設機構，不僅要推豪宅，更大推商辦。悦萊建設總經理翁茂槐表示，中悦從過去清一色只推豪宅，未來商辦推案的比重將會大幅提高，大本營桃園深耕經國、中路、青埔三商圈，未來三年將推出350億案量，也看好新莊副都心前景，未來十年已籌備好十棟（其中七棟為商辦）、總銷800億元的案量推出。

代銷出身的翁茂槐，進入中悦已20年，是中悦的重要戰將，跟隨中悦成長，從一家桃園小型建商，如今已是北台灣首屈一指的豪宅建商，中悦已在北台灣的桃園、新北及竹北興建近七千戶百坪豪宅，除了發展早期少數個案曾興建過40～60坪換屋型住宅，最近20多年來推案鎖定百坪以上的豪宅，15年前的「中悦帝寶」更是打造單戶250坪、創下桃園最大坪數豪宅紀錄，中悦是少見推案僅鎖定大坪數產品的建商，更堪稱是全台大坪數住宅推案戶數最多的建商。

翁茂槐表示，中悦的「選地哲學」，只挑能打造能實現建築理想的土地，因此只鎖定至少千坪以上的大面積街廓的完整基地，以及城市規劃完善和有前景的區段。桃園在藝文特區發展飽和後，格外看好經國、中路、青埔三大重劃區，新北市更重押新莊，持續推出商辦產品，導入企業進駐，匯聚商業氣息，帶動區域發展。

他說，從十年前在藝文特區推出「中悦環球企業總部」、「中悦世界中心」時，就發現桃園商辦需求正快速成長，同區豪宅、商辦同時推案，商辦都賣得都比住宅好。近年許多企業正在轉型、進入接班階段，桃園產業發展迅速，不少企業快速擴張，工業區廠商特別是有外銷訂單業務、門面需求的企業，產線、辦公分離需求逐漸浮現，加上北台灣商辦供需缺口擴大，因此未來十年中悦推案產品型態上，商辦推案比重會超過住宅。

以桃園經國特區來說，近南崁交流道、擁有經國轉運站，成為台北南下的首站的地利優勢，又是屬於腹地較小的重劃區，隨著區域商辦林立，企業、店家陸續進駐，商業氣息日趨成熟，鄰近工業區將陸續重劃，中悦近年來已在經國特區布局，擁地萬坪，除了二棟已完工的商辦「中悦茂亞太中心」、「中悦商貿中心」外，未來將推出二件水岸豪宅「松花園」、「花園」，及二件商辦，豪宅單價上看每坪45萬元。

另一個規劃住宅區為主的明星重劃區中路特區，翁茂槐表示，由於區內土地供給較多，過去也曾經歷房價較低迷的階段，產品規劃上以豪宅為主，除了銷售中的「中悦美樹花園」，也將在正光路、大興西路口，及正光路、力行路口各推出中悦在中路的第四、五期推案，合計總銷達百億元。

在近年發展快速的青埔特區，已經成為大桃園地區的新興商業、經貿、娛樂、消費中樞，由於青埔的中心商業區有建築限高，中悦在土地選擇上朝向更大基地、能打造地標性建築的思維切入，機捷A19站旁的5,853坪基地，鄰近亞矽創新研發中心、桃園國際棒球場，還擁有商業中心難得無限田園視野景觀的條件，分別規劃了豪宅、豪辦，合計總銷達130億元，豪宅「HLA．悦」更是中悦創立近30年來第一次導入國際級建築團隊操刀設計，與國內六星級酒店台北東方文華、台北豪宅文華苑的推手HLA合作，打造青埔地標，目前也僅回饋中悦家族住戶。

此外，中悦的「選地哲學」更在新北新莊副都心發揮到極緻，看好新莊副都心公共建設成形，未來結合鄰近的塭仔圳重劃，新北將一躍成為國際級城市，中悦近年來，已在新莊副都心、新知段布局了超過1.4萬坪土地，目前已規劃七件商辦、三件住宅，合計總銷約800億元，新莊將是來未中悦未來十年發展計劃中，除了大本營桃園之外的另一開發重鎮。

堅持理想 不走大眾化路線

中悦建設機構堅持為理想在蓋房子，近20年多來只規劃80坪以上的大坪數產品，翁茂槐表示，中悦長年累積企業主客戶，深知他們的需求，中悦不只住宅鎖定大坪數產品，即使未來發展重心商辦，最小單位也都是80坪起跳，維持社區的質感，提供最舒適的尺度。

翁茂槐表示，不同於多數開發商追求高周轉率，中悦經營上不走大眾化路線，一個案子從規劃到完工至少五年，即使過去幾年市場主流數度轉變為小坪數產品掛帥，但中悦認為只有夠大的基地、好的產品規劃，才能實現長年以來追求及堅持的建築理想。

近年來中悦開始跨足商辦產品，就做出不同於市場的辦公大樓辦規劃，例如取得國家級綠建築標章、單層樓高3.8米，也採用易潔玻璃等，建築外觀上不再以過去住宅慣用的古典設計，導入更多現代風格的元素；每一戶辦公室都有陽台，不像多數商辦設計玻璃帷幕，讓自然風可以進來；防疫超前部署，不再採用舊有的中央空調，而是以當層當戶的獨立空調，提供用戶更健康的空氣品質；在公共設施上也採用豪宅社區等級的交誼廳、咖啡廳，讓企業員工的辦公環境等級提升。

中悦與整體經濟環境息息相關，台灣中小企業實力強、消費力高，國人更偏好以不動產置產、儲蓄，大坪數產品的市場一直都在。

翁茂槐表示，中悦耕深大坪數豪宅市場，已累積了無數住戶和粉絲的「中悦家族」，這些客戶絕大多數都是企業主，近年很多住宅、商辦的推案，相當高的比例是已購客，中悦與客戶互動、回饋，深深了解他們「想要什麼」、「需要什麼」，每一個空間、尺度、隔局都做到讓使用者感受最舒適。

翁茂槐小檔案

◎現職：中悦建設機構悦來建設總經理

◎出生：1973年

◎經歷：新理想廣告業務部、中建設機構業務部

◎興趣：打高爾夫球