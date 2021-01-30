許長泰 用「放手管理學」培養團隊

摩根資產管理全球研究資源豐富、產品線完整，資產管理規模達1.9兆美元，居全球金融業領先地位，服務對象涵蓋個人投資者、投資顧問、機構投資者，旗下投資專家遍布世界各地，亞太區首席市場策略師暨常務董事許長泰正是專家之一，不只對市場洞見過人，並以其獨到的「放手管理學」培養優秀團隊。



許長泰駐於香港，從事金融行業20年、加入摩根資產管理也已有八年時間，加入摩根之前，先前曾任渣打銀行駐新加坡亞洲研究部總監，負責為公司與企業客戶分析亞洲經濟及金融發展。現於摩根資產管理負責制定並向亞洲區財務顧問與客戶傳播市場、經濟與投資觀點，每年往來區域內各主要客戶處，擅長以深入淺出方式解釋經濟與金融議題。



許長泰加入摩根資產管理，其實有一相當有意思的轉折點。許長泰過往任職外資銀行時，主要進行經濟分析，曾想過有沒有可能把經濟分析的脈絡與研究觀點，與資產配置做妥善結合，幫助更多有需要的機構法人或一般投資人，因此，當摩根資產管理有新的職業機會時，「沒有考慮太多就上陣了」許長泰笑說。



現被市場視為投資寶典之一、由摩根資產管理每季推出的「市場洞察計畫」，實際上許多年前就在美國持續運作，許長泰加入摩根，主要任務是在亞洲把此計畫開枝散葉，將美國的運作方式搬來亞洲，不過，從中他也發現，亞洲市場與美國有很大不一樣，例如：美國較依賴電話會議，亞洲客戶則較需要面對面拜訪等，要考量不同市場的需求，就必須要有堅強的團隊，很多是不一定是單靠一個人就能辦到。



許長泰帶領區域團隊，面對瞬息多變的市場，許長泰不但不緊迫盯人、以自己意見為主，反而採「放手管理學」，讓團隊的每一個人為自己負責的市場做主，當團隊成員有需要許長泰幫忙的地方，可以尋求他的協助，然終究希望成員能最活用自己的策略、研究觀點，獨當一面。



他回憶，會相信團隊成員、並運用給予最大發展空間與自主性的策略，這與自身的職涯發展過程很有關係，當許長泰在外資銀行工作時，自第一年以後，他的主管大部分時間都與他有地理上的差距，許長泰培養獨當一面能力，便用同樣方法來培養團隊。



許長泰舉例，這就好像連鎖總部與加盟主間的關係，許長泰身為亞太區首席市場策略師，如同連鎖總部，其他市場如：台灣、新加坡、大陸等同事形同加盟主，畢竟同事對自己各自負責研究的市場最熟悉，既然都是經驗豐富的研究人員，應該有更大的空間與客戶交流。



正因為許長泰管理核心策略是不過度干預，因此，當新冠肺炎改變了人們生活，商務活動受阻，使他無法像過去頻繁出差各地見客戶時，同事反而很能迅速習慣獨自與客戶接觸，分析金融市場觀點。