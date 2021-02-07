百塑胡永進致力研發 連蘋果也埋單

百塑企業董事長胡永進1982年與當兵認識的兩位友人共同集資46萬元創設台灣今機，生產直立式射出成型機，後來與友人理念不合，1988年裸退自行創百塑企業迄今，每天工作超過12個小時。感恩、惜福的他，如今將百塑壯大為全球前三大直立式射出成型機廠，2020年整體營運未受疫情影響，業績估逆勢成長。



胡永進出生苗栗後龍，早在國中時期，就被父親告知，家境清寒不可能有錢供他念高中、上大學，得念職校學一技之長，就不愁沒飯吃，他雖考上竹南高中，最終仍屈就現實，就讀省立苗栗農工機械科。亟欲求知的他，有位好老師傾囊相授，將自己所知的技術都傳授給胡永進，這份恩情讓胡永進銘記在心，在他老師高齡過世前四、五年，他認這位老師為義父，迄今還與義父的子女保持密切聯繫。



胡永進高職畢業第二天就與同學搭乘客運到三重找車床工作，他學會車床，開始思索這輩子究竟要做甚麼？後來就到三重一家美商機械零件廠應徵模具技術人員，當時課長帶他工作兩周，學會沖壓模具。

勤勉好學奠定技術本位

考普考機械類技士，但沒考好，無法當公務人員，他就補習學做電路，利用假日做設計、迴路及配電，把補習費賺回來。他看好油壓是未來趨勢，又到油壓大廠迪斯工作，利用中午休息時間將廢油壓拆開，從中學習油壓技術。



當兵之前，二年換三份工作，讓胡永進擁有車床、沖壓模具及機械設計等專業技術，成為日後創業的養分。退伍後，他雖回去迪斯工作一段時間，又到一家小公司應徵設計工作，但因當時遭逢第二次石油危機而倒閉。



胡永進表示，他毫無家世背景，說服兩人當年當兵同袍好友，共同出資46萬元，創立台灣今機，跨入冷門的直立式射出成型機領域，避開激烈競爭的臥式射出成型機。



台灣今機創業之初，錢燒完還不夠差5萬元，還好供應商及協力商都信任他，等收到客戶貨款再付現，有些票據還拿去貼現，周轉營運資金。當年他每天上午6點上班，晚上1、2點還在設計新機型，還幫鴻海設計電動玩具用的連接器射出成型機。



台灣今機生產立式射出型雖賺錢，但胡永進專注本業，與兩位合夥人經營理念不合，最後他選擇裸退。1988年出資600萬元，第二期再投入600萬元，在新莊福營路租地設百塑企業，開發直立式射出成型新機型，避免與同業惡性競爭。



31個年頭過去，各掀蓋式手機外觀及機殼、蘋果iPhone及iPod、各式各樣連接器、汽車飾條及車燈、牙刷、高爾夫球、洗衣機控制面板、運動鞋底及釣餌等產品，都是出自百塑直立式射出成型機。



百塑躍升為全球第三大直立式射出成型機，胡永進保持每天上午6點到辦公室上班，開始回客戶MAIL或發LINE訊息給同仁，沒有應酬，都是待到晚上6、7點才下班。



胡永進最自豪百塑是蘋果認證的供應商，連知名品牌高爾夫球製造廠也是採用百塑設備。2020年百塑直接供應機台給美國蘋果，印度蘋果供應商也向百塑購買機台。百塑生產機台都是依據客戶的需求所設計及發想，強調是「價值」，雖不主動拜訪客戶，但靠著口碑，客戶有設備需求，總是會想到百塑，也會幫忙介紹客戶。

與員工共度金融危機

百塑創立以來，除創業前兩年損益兩平，之後連年賺錢。1999年買下華亞科技園區土地，2001年從新莊遷廠至林口，2012年又在中壢買下萬坪土地建新廠。胡永進坦言，百塑成立迄今，最大風暴是2008年全球爆發金融危機，許多企業都減薪、裁員及放無薪假，當年11月他與員工協商決議，百塑平均減薪20％，等景氣好轉，減薪全數奉還。



他原本以為2009年會賠錢，還好當年第三季有急單湧入，2010年不單取消減薪，還幫員工加薪，同時將減薪部分全數補還給員工。



胡永進表示，百塑早在2007年就開始關注智慧化及自動化兩大議題，當時也找兩家可能合作夥伴，百塑卻從客製化經驗，2012年自行開發出智慧化射出成型機的中央控制系統雛型（i-MES），2014年又推出智慧成型運算系統（i-CAM）的雛型，取代老師傅的試模軟體。



2017得到經濟部工業局的智慧機械領航專案的支助，2019年開發完整呈現智慧成型系統，2020年獲得世界高爾夫球第一品牌的智慧成型系統的多套訂單。



百塑一向重視研發，內部有10多位碩士及三位博士所組成研發團隊，胡永進表示，百塑未來還打算再增一、二名博士強化研發陣容，雖有其他業者會追趕，未來五年，百塑仍居技術領先地位，可立於不敗之地。

看淡二代接班 計畫推動股票上市

胡永進年僅63歲，在台灣機械業第一代創業家算是年輕一輩。看過許多同業第二或三代接班過程，與長輩經營理念不合，進而發生扞格情況，他委請勤業眾信會計師事務所幫忙百塑簽證財報，為日後股票上市鋪路，好的人才才願意留下來，如果他三個女兒都沒有接班意願，就交給有意願的外人接手經營。



胡永進表示，台灣機械業許多老廠成立都超過70年，60年以上、半世紀或是40多年也為數不少。老廠經歷第二、三代接班，許多順利傳承，也有些公司在交棒過程，出現第二代接班太過急躁求表現，對公司員工凡事都是公事公辦，甚至因公司老臣只是論述能力差，就嫌棄他們做不好事情，未尊重這些為公司奉獻及貢獻多時的前輩。



他認為，二代接班最重要是先敬老尊賢，新舊人與事要快速融合，二代再思考及培養自己的團隊及班底。



胡永進坦言，他工作很強勢，可能會對女兒們造成壓力，為此，五年前，他出錢召集成立機械業桃竹苗區二代會，但不參與運作，他大女兒也參與其中，藉由二代聯誼會的交流，彼此吐苦水、宣洩接班所承受的壓力，透過到同業公司或工廠相互交流、觀摩，找到承上與啟下，治理公司的對策與方法。



胡永進表示，他計畫推動百塑股票上市，主要也是考量三個女兒，未來如果沒有興趣不想接班或是想做其他事情，不需要勉強，股票上市後，找有興趣或有意願的人士或企業，接手經營百塑，讓企業可以永續經營。

胡永進小檔案

◎現職：百塑企業董事長兼執行長、台灣機械工業公會副理事長兼新竹地區主任

◎出生：1958年生

◎學歷：省立苗栗農工機械科畢業

◎經歷：車床技工、沖模技工、機械組立技工、繪圖員、設計課長及廠長，1982年2月21日創辦台灣今機、1988年裸退台灣今機、同年6月23日創辦百塑企業

◎座右銘： 尊敬別人、善待別人