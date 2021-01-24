台灣AI實驗室專訪》杜奕瑾：不要叫我創世神 叫我PTT

杜奕瑾被PTT的使用者稱為「創世神」、「PTT之父」，但是對於「創世神」這個稱號，他說他家人並不喜歡，反而稱他PTT比較自在，「因為我就叫PTT」。



杜奕瑾說他當時在台大BBS椰林風情站當站長的時候，他的ID註冊就是PTT，PTT英文寫起來也很像放屁的屁，就是提供年輕人敢「批」的地方 ，而中文批踢踢實業站就是要年輕人要有批判、踢爆不需要、不專業的權威或言論，後來也有PTT鄉民將它衍生為Professional Techonolgy Temple（專業科技殿堂）的另一層意義 。



杜奕瑾解釋，用PTT註冊還有一段小故事，當時在椰林風情站註冊ID，因為杜奕瑾有黑眼圈，所以同學都叫他熊貓Panda Tu，PT兩個字母太短，所以自己就再加一個T變成PTT。



當時Internet註冊大家都用.com，但PTT是第一個註冊.cc，當時，他只覺得為什麼要註冊.com或.org、念起來就覺得好饒舌，.cc有嘻嘻笑的語意，所以就用ptt.cc去註冊。



其實還有一段故事，當時有人在PTT上面賣香菸觸犯了相關法規，相關機構發了一紙公文到台大，台大想要切割關係，要求杜奕瑾把台大相關的字眼拿掉，因為當時的PTT台大除名事件，所以現在都看不到台大批踢踢實業坊，而只看到批踢踢實業坊。

延伸閱讀

台灣AI實驗室杜奕瑾：5G是新創產業大機會

台灣AI實驗室專訪》AI要Open Source才有競爭力