上海商銀專訪》總行重建 拚當北市新地標

上海商銀位在台北市民權東路與中山北路口的總行，2019年10月啟動都更重建工程，預計1,200日曆天完工，推算將在2023年完工，屆時台北市將再出現一新地標，同時這也是董事長榮鴻慶眼光長遠又獨到的安排。

其實上海商銀原總行樓高12層，外觀看不出老舊，外觀看起來還是很新穎，尤其一整排的金屬圓柱設計，相當極具有現代感。但榮鴻慶認為，房子老了需改建就應改建，「安全是最重要的大事」，他因此決策展開改建工程。改後的上海商銀新總行將是16層的辦公大樓，以設計圖來看，外觀極具未來感，加上立地條件既是精華地段，可預見完工啟用後，將成為台北市一新地標。

綜觀銀行總行改建，往往會面對必須租用臨時辦公處所的困擾，但上海商銀員工順利搬遷至鄰近的松江路及民生東路口自有大樓辦公，待未來新大樓完工啟用，計畫緊接著啟動松江大樓改建，可說無縫接軌。

上海商銀當初取得松江大樓時，曾有多家的大型壽險公司及銀行等，均曾積極洽詢，表示有意高價收購，只要轉售將立即實現一筆可觀的獲利。但榮鴻慶卻是不為所動，決定留下來興建自有大樓，在這次總部改建，免於面對租用臨時辦公處所的難題，展現高瞻遠矚的眼光。上海商銀立足台灣，近十餘年來並積極布局亞太，拓展國際金融版圖的成果豐碩，榮鴻慶強調，2020年12月10日大陸無錫分行正式開業，成為國銀在大陸江蘇省無錫設立的第一家分行，也是該行在大陸的第一家分行，具有重要的歷史意義，更將提供台商完整的兩岸金融服務。

榮鴻慶表示，無錫分行是該行於1965年在台復業55年後，重返大陸設立的第一家分行，極具歷史意義，也是因應金融數位化與國際化的發展趨勢，落實「立足深耕台灣，加速數位轉型，拓展國際市場，創造永續價值」的中期發展策略。

該行自2000年以來與大陸上海銀行及香港子行上海商業銀行展開策略聯盟，21年來三行於兩岸三地金融業務緊密合作。榮鴻慶認為，隨大陸無錫分行開業，將有助於兩岸三地上海銀行的業務合作更緊密，也有助提升其兩岸金融業務的市場競爭力。

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