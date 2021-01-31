上海商銀專訪》永續、誠信經營 開創ESG新局

1964年榮鴻慶成為上海商銀董事，至1983年接任副董事長，帶領上海商銀改變保守經營的風格，轉型穩健積極拓增分行，擴大經營規模，並在1991年起擔任董事長，進一步帶領該行拓展海外市場，並成為股票上市公司，長期經營績效在國銀經常名列前茅，備受市場矚目。

2021年進入後疫情時代，榮鴻慶擘劃未來開創新局，針對國際趨勢最夯的ESG，他更設立「永續經營執行委員會」，設六個功能小組，整合資源分工合作，全面提高執行成效。以下為榮鴻慶訪談要點：

問：面對2021年仍處微利時代，如何維持獲利能力？

答：隨新冠疫苗上市，全球主要經濟預測機構普遍看好2021年全球經濟可望回升，上海商銀將從四大方面著手維持良好獲利能力。

一是維持穩健的業務成長動能，特別加強中小企業信保、國際金融、危老都更、趨勢產業、家庭金融、傳富理財及家族財務行銷等業務。二是優化業務結構，調整放款組合提高放款收益，存款結構提高活期性存款比重，降低資金成本。

三為提高非利息收益，包括授信、外匯、信用卡、信託、保險及財富管理相關的手續費收入，及股票、債券投資及外匯交易的投資收益。四為加強控管業務費用，強化風險控管，維持良好成本收入比與放款資產品質。

問：在後疫情時代，ESG愈來愈受市場及投資人關注，推動ESG的規畫為何？

答：長期以來捐助設立的上海商銀文教基金會及慈善基金會，結合七大愛心志工大隊，積極推展企業社會責任，關心環保與關懷社會，並致力提升公司治理，為更有系統性、有組織整合推動ESG。

設立專責「永續經營執行委員會」，其下設環境永續組、社會公益組、客戶權益組、責任金融組、員工照顧組、公司治理組等六個功能小組，整合資源分工合作，全力提高執行成效。

問：請問您的用人哲學為何？如何成為最受員工喜愛的董事長？

答：用人哲學在「誠信為本，用人唯才，充分授權」，信任專業經營團隊。秉持以人為本的精神，視員工如家人，重視人才培育，照顧員工福利，營造「上海銀行一家親」的企業文化，使員工注重團隊合作，發揮更大力量，成為推進突破創新、追求卓越的原動力。

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