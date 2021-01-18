期貨公會糜以雍 樂看2021期貸市場

2020年台灣期貨市場交易量再創新高，達到3.4億口，2021年伊始，6日交易量又創出306萬口的史上第五大紀錄，期貨公會理事長麋以雍笑看2021年的期貨市場，跟著現貨一起向前衝。

台灣期貨市場相較於國際發展時間較短，期交所自1997年成立以來，台指期成交口數履創新高，也增加匯率類、國外股價指數類-國際板及商品類期貨商品，儘管2020年全球期貨市場遭遇負油價的考驗，但在主管機關、業者及投資人的積極投入、不斷調整下，推動投資環境與機制更臻完備。

已接掌期貨公會理事長職務三個任期、約七年半的糜以雍，如何看待台灣期貨市場的監理方式，以及如何扮演好業者與政府的溝通橋梁？以下是他受訪時的看法記要：

問：台股重返30年榮光並站穩萬五關卡，您對2021年期貨行情看法？

答：期貨市場每天都一買一賣，有多方部位（long position），有空方部位（short position），也就是「零和遊戲」，不管是行情好壞，都是一半的人在賺，一半的人在賠。

期貨要看長線而非短線

因此，期貨市場本身並沒有自己的行情，而是跟著現貨連結，才能發揮避險功能。正因為如此，主管機關在核定任何一種期貨契約時，都要考量其現貨市場量夠不夠大、是否有流通性，並且期貨交易量不能超過現貨，以造成頭重腳輕，尾巴帶著頭。

問：回顧去年3月新冠疫情來襲，台灣期貨市場是否存有避險失能風險？

答：2020年3～4月因COVID-19疫情帶來的震撼，有人質疑期貨避險失能，造成期現貨出暴漲暴跌走勢，其實，期貨市場能否發揮避險功能，就在於期現貨價格是否維持合理關係，因為在瞬間，期貨市場可能跑得比較快，主要是期貨會「先」反應未來走勢，交易人看淡台股出脫股市，並進而反手放空台指期，造成股期市齊跌，是一個投資人交易現象。

但期貨市場是不是失能，要看稍微長的趨勢，不是以秒或分來看，而是要看現貨期貨是否同步的走，如果沒有的話，就比較嚴重，接下來，要看是不是制度有問題，或是有沒有特定交易人操縱行情。

問：您如何看外資在期貨市場的動向？

答：外資近年的避險單，確有轉到台灣期貨市場，交易人之中，法人占比逐漸提升，目前在星港台三地追蹤台指共有三種期貨，分別為新富台、港摩台及台指期，有助於台灣期貨市場的成長，期貨現貨相互影響。

摩台指搶在台指期之前上市，以前期交所很認真地注意，有無追上新交所的摩台期交易量，目前台股指數期貨的交易量已遠多於新交所，希望外資機構法人能多多利用台指期避險，雖然外資完全利用台指期避險的可能性不高，但應該也沒有這麼多客戶想要三個戶頭都交易。

問：三個指期來看，台積電權重差很多，您如何觀察外資在台積電期現貨操作策略？

答：期貨交易的問題，很難看一次兩次，就認定是什麼原因，如果真的造成問題，也要觀察結算價格，並查看委買委賣是誰，這些動作與OI及現貨的合理性。

籲讓金融業有容錯空間

外資的台積電部位大，如果對台積電有看法，想要降低持股，合理的作法，不是硬綁綁的賣台積電，可能是先建立空單個股期貨，再賣現貨，因此，要掌握現貨部位，才知道合理不合理。

近年台灣資本市場變化的一大特點是，衍生性商品共同操作靈活度高，台股深度加深，監理難度也隨之增加。

問：您對現行政策有何建議？

答：建議讓金融業有「容錯空間」。常常聽到同業說，主管機關管得沒有道理，為何管理規定，讓業者遵法成本（compliance cost）這麼高。

我做了三個任期、七年半理事長，近來我常想，台灣的公務員素質很高，金管會的公務員平均素質更高，如有風險要硬扛，一定不願意，因此，每次有風險發生，管理規定就要修正調整，一直限縮，就會綁手綁腳，也無法保證不出事。

因為沒有任何一個監理機制，可能做到完全防弊，期貨市場只要波動大一點，跑快一點，就會被質疑市場有問題，但期貨市場本質就是如此，一半人賺錢，一半人賠錢。

金融業是被高度監理的行業，如果大家都討厭業者，業者會被越管越嚴，證券市場講究效率、公平，兩者時有衝突，不可能同時做到，因此，如何追求效率及公平，要先講清楚，不管制度最後決定是切在哪，不能在某一方出事時，就跳到另一邊。

早期的期貨市場，這種質疑聲浪，更是三天兩頭發生，中信期貨在某一年，曾獲全市場獲利冠軍，因為當年申請自動休業，所以賺錢，其他期貨商都是賠錢，這是很久以前的事，期貨商曾經度過一段很艱難的經營期。

問：期貨公會協助期貨業因應金融環境變化，做了很多努力，能聊一下公會在保護交易人及業者所做的內容嗎？

答：0206事件發生之後，期貨業者發現教育很重要，因此，專款專用籌了1億元 ，成立期貨產業發展基金，並設立管理委員會，由市占率高的期貨商，占一半管理委員會的成員，另一半成員是主管機關，每一篇文宣都經過仔仔細細地審查，符合規定者才能對外發布，每一字都經過審視，現在看來，推廣教育是有其成果的。

糜以雍小檔案

◎學歷：國立台灣大學電機工程學系畢業

◎現職：中華民國期貨業商業同業公會/理事長、凱基期貨股份有限公司/董事長、凱基證券股份有限公司/副董事長、期貨產業發展基金管理委員會/委員暨召集人、臺灣指數公司指數編製委員會/委員

◎工作經歷/公共事務：凱基證券股份有限公司研究部、自營部、總經理室、商品開發部部門主管及公司發言人；環華證券金融股份有限公司、凱基證券股份有限公司董事；台灣期貨交易所董事、監察人；台灣金融服務業聯合總會監事、理事；中華民國期貨業商業同業公會常務理事、監事，法制委員會召集人，法令鬆綁小組召集人暨市場推廣委員會委員

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