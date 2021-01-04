佰龍專訪》EPS 5元 才會啟動IPO

佰龍董事長王堅倉表示，佰龍2019年受貿易戰影響，營收為12.7億元，2020年又疫情衝擊，年營收不到10億元，未來要等EPS達5元以上才會考慮IPO。此外，佰龍因應中美貿易戰、新冠肺炎的新變局，以及RECP成形的新競爭態勢，也計畫依據供應鏈改變作調整。

王堅倉洞燭機先，早在德國總理梅克爾推動工業4.0前，從2010年就開始推MES（製造執行系統），佰龍的線上監測系統及製造執行系統，分別提供訂單及原料全面管理，讓織造數據庫得到最詳盡的記錄，管理階層能更清楚地掌握生產動態；搭配針織機上的製造執行系統，應對不同訂單更迅速調整，減少人工調整的誤差。

王堅倉指出，以往每台機械靠人工調校，難免有誤差，有了MES可提高精度，讓老師傅的一雙手專注開發新布種。而在工業4.0趨勢下，佰龍MES加入可視化監視系統，先做監視、再做控制，客戶可透過手機監控工廠，提升單機到整廠的生產效率，生產製造數位化。

王堅倉指出，佰龍客戶以針機廠及針織染整廠為主，也開始向下與品牌商合作。2000年後，大陸變成全世界戰場，需求占全球紡織機械的60％，佰龍遂於2006年前進大陸湖北黃崗投資建廠，2008年完工啟用，2009年再併購美國Vanguard Supreme。

至於美國總統川普鼓吹美國製造，但除鋼鐵及半導體業可到美國製造，鞋類、成衣都不會到美國生產，主因是美國這幾年不再有教授紡織技術相關科系，廠商即使有心前進美國，也沒有足夠的相關人才，這是美國製造的盲點。

東協十國加中日韓紐澳五國，在2020年11月簽署成立RECP，王堅倉指出，紡織機械銷東南亞，很多國家是進口關稅0％、最多5％；台灣與大陸有ECFA，針機機械列入早收清單有關稅優勢，另銷往日、韓關稅都是零；另針織機械銷往印尼早年關稅二成多，隨印尼政府鼓勵投資設紡織廠，也調降紡織機械進口關稅；因此RECP成立對紡織機械，尤其是針織機械影響比較小。

王堅倉表示，佰龍2019、2020年遭轉投資事業虧損拖累而發生虧損，由於戰線拉太長，現在重新聚焦，以台灣為生產基地，海外生產基地布局將做調整。王堅倉坦言，佰龍一直希望透過IPO吸收年輕人才，然而傳統產業要自己知道斤兩，尤其紡織業常被外界稱為夕陽產業；而紡織機械與橡塑膠機均屬產業機械，在資本市場能見度不及工具機，又無法單掛機械類股，如果獲利不夠高，不可能吸引投資者關注，因此訂出EPS達5元才會IPO的目標，未來將持續朝此目標積極邁進。

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