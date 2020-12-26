螞蟻集團董事長井賢棟 全球最大IPO卡關 勇當救火隊長

11月初支付寶母公司螞蟻集團在IPO前夕遭監管喊停，向來行事低調的螞蟻董事長井賢棟近日在上市遇阻後首度發聲，表示螞蟻一個多月來在監管的指導下，全力做好暫緩上市的善後工作。

井賢棟1972年12月出生於安徽省全椒縣，自上海交通大學管理學院畢業後，他先後在廣州標緻汽車公司、麥當勞全球合作夥伴HAVI食品、太古可口可樂等公司工作，並於2004年初擔任廣州百事可樂公司財務長。

在廣州工作多年後，井賢棟於2007年初加入阿里巴巴，後於2009年加入支付寶，先後擔任支付寶財務長、螞蟻金服（螞蟻集團前身）營運長，並在2018年接任螞蟻金服董事長一職。

許多熟悉井賢棟的人對其評價為「低調的實務家」，不過再低調，井賢棟在商場上的赫赫戰功也早已聲名遠播，他不僅是阿里巴巴引入的第一批精英型職業經理人，也是阿里27位合夥人之一。

在井賢棟的帶領下，全球最大獨角獸螞蟻集團於2020年7月下旬宣布，啟動在大陸和香港同步上市的計畫。若順利上市，螞蟻「A＋H」股IPO募資近350億美元，有望締造全球最大IPO紀錄。

10月21日，大陸證監會同意螞蟻集團在上交所科創板IPO註冊，井賢棟隨後發表致投資者公開信指出，螞蟻不是金融機構，也不僅是一家行動支付公司，而是一家決心用今天最好的技術和資源，助力銀行和金融機構更好地服務每一位消費者、每一家小微企業的科技公司。

然而，螞蟻集團實際控制人馬雲三天後在第二屆外灘金融峰會的演講中，尖銳批評大陸金融監管問題，令外界憂心此舉將為螞蟻定於11月5日上市增添變數。

果不其然，就在大陸四大金融監管機構11月2日約談馬雲、井賢棟等螞蟻集團高層後，上交所時隔一日火速宣布暫緩螞蟻在科創板上市，稍後螞蟻也在港交所公告暫緩H股上市。此一消息震撼各界，後續大陸官方仍緊盯金融監管、反壟斷等議題。

時隔一個多月，井賢棟終於跳出來當救火隊，在12月15日在第四屆中國互聯網金融論壇中向監管部門「輸誠」，他在演講中表示，螞蟻會「照鏡子、找不足、做體檢」，積極配合監管，進一步落實監管要求。不過，接下來螞蟻集團能否安然度過這場監管風暴，還要繼續考驗著井賢棟的能力和智慧。