陽明海運董事長鄭貞茂 擴船隊 迎大獲利時代

陽明海運新任董事長鄭貞茂在今年10月1日接下董事長職務時，貨櫃航運市場由美國線領漲的運費，發展成全航線運價上漲，陽明今年獲利有機會破百億，業績大翻轉，給了鄭貞茂很大的施展空間，鄭貞茂上任之初喊出的每年EPS至少1元實現機率大大提高，陽明也重新研究擴建新船，鄭貞茂並裁示有合適現成船也可以購進。

鄭貞茂10月底在陽明法說會後的記者後，就表明不追求船隊在全球市場排名，未來將以財務穩健為首要，努力讓目前約5％的外資與法人持股比例倍增，並讓陽明成為指數成分股，在歲末發給員工的信中也強調：我們不盲目追求營運量、市占率或船隊的擴張，但務必集中資源整取利基市場表現最佳。

鄭貞茂回顧2020年，貨櫃航運市場歷經了上半年的驚滔駭浪，與下半年的驚喜連連，當中供給需求的逆轉無從預估與想像，感謝全體員工在疫情下同舟共濟、全力以赴，方能挺過逆境，迎接下半年營收與獲利大幅成長的甜美果實。

鄭貞茂也要大家居安思危，指出暢旺的市場需求與貨櫃航運前所未有的榮景固然令人欣喜，但無法稍有鬆懈，因為激烈競爭的產業環境、疫情發展的無法預期、全球供應鏈移轉的挑戰依然存在，未來仍有諸多困難需共同承擔，包含集團營運體質的調整、環保法規的日趨嚴謹、財務結構的改善等，但可以肯定，2020年是危機也是轉機，讓公司有重新跨步邁向未來的基礎，而他能在市場營運狀況好轉之際加入陽明海運，不僅是個人之榮幸，也是挑戰。

造新船、現成船 兩路並進

陽明在去年就曾研究建造配合巴拿馬運河拓寬，建造1.55萬箱（20呎櫃）巴拿馬極限型貨櫃船，但因公司財務狀況不佳，很難出手訂造，今年陽明估計獲利可以一次打消陽明累積的79億元虧損，公司除了重新研究造新船，鄭貞茂也指示有合適的現成船也可以進場買進。

陽明因為官股身分，購買現成船決策程序太慢，很難出手搶購合適的現成船，僅在約20年前曾經購買中國航運4艘1,100箱小型貨櫃船，鄭貞茂裁示以合適現成船也可買進做為擴充運力或遞補租賃船。

市場缺櫃 保留運力給出口商

今年9月中大陸水運局出面干預美國線飆漲的運價，讓9月中的漲價方案因而凍結近月，之後有船公司帶頭調升運價，陽明在11月1日將美國線每大箱運價調升100美元，就是在鄭貞茂不放過賺錢機會的前提下，以不超過市場上最高運價的折衷方案進行調漲。

另一方面陽明身為國輪公司，加上官股身分，在全球貨櫃船運市場出現大缺櫃情況下，即使大陸市場運價開始超越台灣，陽明還是將較多的運力留給台灣出口商。根據交通部航港局公布的數據，今年9～11月國籍船公司出口櫃量成長27％，外籍船公司下降約23％。

鄭貞茂剛上台就碰上貨櫃航運史64年來最大榮景，他在首次記者會上就表明今年一定會辦尾牙，公司有關部門也在積極籌辦中，只是近日台灣爆發本土新冠肺炎案例，公司高階指出，目前還在觀察事件發展，會根據疫情指揮中心政策決定尾牙是否照常辦理，或是改其他替代方案，年終獎金部分公司固定發給一個月，明年4月則會根據去年業績，依照公司制定的計算公式發放績效獎金。

陽明近期因股價大漲，之前發行的76億可轉換公司債，已有超過七成進行轉換，讓公司資本額提高到300億以上，不過為讓公司財務結構更健全，陽明仍在研究明年辦理增資的可行性。

鄭貞茂是美國威斯康辛大學麥迪遜分校經濟碩士，自台灣經濟研究院助理研究員基層做起，曾任職花旗銀行，也擔任過金管會副主委、金融研訓院院長與國發會副主委。他曾透露，行政院長蘇貞昌一開始告訴他「你可以當艾科卡」，雖然責任有點重，但這是個機會，也是很好的挑戰，會努力做好；美國汽車業傳奇人物艾科卡（Lee Iacocca）被譽為「將公司經營轉虧為盈的企業家」。