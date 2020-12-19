證基會董事長林丙輝：將持續深化公司治理

證基會董事長林丙輝今年7月28日履新到任，即馬不停蹄，積極參與證基會於9月底及10月中旬主辦在台北、台中的2020資產管理前瞻系列論壇，以及11月20日舉行的第12屆「證券暨期貨金椽獎」頒獎典禮；林丙輝期許證基會未來在深化公司治理工作上能多盡一份心力，讓國內證券市場有更健全發展。



林丙輝從台灣科技大學工業管理學系，到台灣大學商學研究所碩士後，擔任台科大講師，當時英國大學來台灣訪問，林丙輝也認為有必要再深造充實學識，因緣際會在1990年負笈英國曼徹斯特大學商學院攻讀博士，當時還因出國規劃，出清原先在股市投資部位，在台股萬二崩盤行情前全身而退。



英國高等學位的師徒制特殊關係，林丙輝跟隨指導教授是留美哈佛大學鑽研債券市場領域，因此投入研究當時非熱門的衍生性商品相關，也是國內較早期投入財務工程領域的研究學者，回國後在台科大及中興大學任教，教授財務管理課程、投資學、期貨與選擇權、債券市場等課程，還歷任過企管系主任、財金所所長以及中興大學副校長等職務。



林丙輝今年7月間接任證基會董事長，他表示，證基會功能依據主管機關各項重要政策，規劃人才培育與教育訓練，以及各項國內與國際證照測驗，也接受周邊單位委託辦理人才招募，以及積極推廣金融證照宣導，近幾年更積極推動公司治理以及企業社會責任。



今年新冠肺炎疫情肆虐全球，台灣反而因為積極推動醫療防護疫情控制佳，而電子業又受惠美中貿易戰的去美化及去中化轉單效應，業績不降反而逆勢成長，台灣GDP保持正成長，而且吸引外資資金湧入，加以台商資金回流，台股行情屢創歷史新高。



林丙輝認同國內長期以來推動股票無實體化、電子投票、以及獨立董事等公司治理，成功導正以往證券市場弊端（如巨額違約交割），以及運作更有效率，因此不論是公司募資支撐營運成長以及投資人選擇好的商品投資，有正向發展。



他認為，公司治理讓資訊更透明，公司治理更是長期性基礎工作；若沒有完善落實公司治理，即使公司業績佳，營運也難以持久發展茁壯。



林丙輝指出，以今年來陸續有KY公司發生淘空資產、財報不實以及負責人不知去向等弊端，衝擊股價連續下挫，甚至股票還停止交易，如果KY公司的獨立董事有發揮功能，就可以避免不少弊端發生，這也顯示了KY公司的公司治理要再加強。



證基會負責上市櫃公司的公司治理評鑑工作，以108年第六屆有901家上市公司以及699家上櫃公司，共1,600家接受評鑑，評鑑結果，有45家上市公司以及35家上櫃公司，列為評鑑結果前5％。林丙輝表示，評鑑結果公布有助於企業良性競爭及強化公司治理水平，並自發性地將公司治理形塑成為企業組織文化，因此公司治理評鑑結果要多宣導。



金管會8月公布「公司治理3.0-永續發展藍圖」，以五大主軸為中心：1.強化董事會運作及董事職能、2.強化資訊揭露、3.強化利害關係人溝通、4.引導盡職治理、5.企業自發性落實治理及永續發展。



林丙輝表示，目前證基會對上市櫃公司董監事有開訓練課程，但並沒有特別針對獨立董事開課，未來如有需要會推動獨立董事培訓課程，希望強化獨立董事專業能力以及發揮功能，讓國內證券市場賡續健全發展。