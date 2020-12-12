達方電子董事長蘇開建 領攻武嶺 營運再拚騎績

達方電子轉型之路2020年開始進入成長期，未來集團營運每年可望維持兩位數的成長動能，其中電動自行車更是加速往前衝。2020年10月間，達方董事長蘇開建帶領集團一級主管騎乘自家智慧動能自行車品牌「BESV」及所代理品牌公路車，經花東太魯閣直攻臺灣公路最高點合歡山武嶺，完成「東進武嶺」的挑戰活動，展現出對綠能事業發展與綠能文化倡導的熱忱，同時也代表集團營運將再登高峰。

蘇開建10月帶領團隊東進武嶺，第一天從花蓮出發騎到七星潭、再到天祥，隔天從天祥直攻武嶺，完成3,700公尺的挑戰。蘇開建說，七年前團隊也曾經東進武嶺，不過當時騎的是一般自行車，因為體能負荷很大，要事先訓練，而且騎車的過程相當辛苦，騎到後來只能兩眼看著地面猛騎上去，眼中完全看不到周遭的風景。

在自創品牌BESV後，心想要以自家的電動自行車再騎一次。蘇開建笑說，電動自行車有智慧動能輔助系統，雖然坡度很陡，但相比以前要輕鬆許多，智慧動能輔助是助力、並非完全電動，是設計來讓電能動力與騎士同行共乘的概念，因此既有運動效果，又可欣賞沿路的風景，一路騎上武嶺的過程很有品質，98％的同仁都完成了這段挑戰。

達方在2015年正式切入電動自行車，鎖定高端客層，更打造出「BESV」自有品牌，另外還推出國民車款，推出「VOTANI」評價品牌。蘇開建表示，公司進入電動自行車多年，已經成為了集團三大營運支柱之一，公司也積極推動騎車的文化。公司內部周一到周五都有飛輪課，蘇開建每周也都會安排時間騎兩次訓練，從室內到室外，騎飛輪、也騎自行車。

達方電動自行車寫下好成績，短期間期望成為台灣電動自行車前三大品牌，相關事業力拚在三年內衝刺百億元的營收。今年自行車出貨量上看10萬輛，其中，電動自行車大約占了四成。另外在疫情影響之下，歐洲市場訂單暢旺，看好2021年電動自行車出貨會大幅成長。達方在品牌事業上軌道後，近兩年還加速擴大電動自行車相關布局，補足電池模組、整車組裝產能，如今電動自行車零組件、組裝營收快速擴大，成為集團營運成長加速器。

蘇開建下一步還要延伸品牌發展，推出配件、服飾、甚至是輕旅遊，形塑品牌的Life Style。達方將在實踐大學附近開設品牌旗艦店，展示品牌全系列商品，並且和實踐大學合作，搭配其工業設計，讓產品設計更豐富多元。