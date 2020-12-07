金研院專訪》下個十年 培養金融業四大能力

台灣金融研訓院今年成立40周年，是各智庫中少有兼備訓練和研究的雙元功能，在現任院長黃崇哲規劃下，今年起對外簡稱統一為「金研院」，引領即將成立、亦具雙元功能的觀研院（觀光研究院）、生研院（生技研訓院）。如同一般企業在今年嚴肅正視數位化管理與經營的挑戰，黃崇哲說，金研院更需同時在研究和訓練兩大領域推動數位化。意義上是超前部署金研院邁向下個十年的應有作為。



點子特多的黃崇哲，為台灣金融研訓院40周年構想的特別禮物，是用心設計的「20+20」金色LOGO，這個LOGO融合在金融界「奧斯卡獎」雅譽的台灣傑出金融業務菁業獎所有活動文宣上，也在金研訓送給外界的瓦片煎餅上，黃崇哲是雙手捧著禮盒送給前來祝賀的客人。



「20年是前身的金融財務研究訓練中心和金融人員研究訓練中心，20年是合併後的金融研訓院」，黃崇哲說，過去前輩建立很好的基礎，像前董事長侯金英力排眾議興建現在的院址，讓金研院如今沒有房產的壓力，歷任董事長和院長時時配合產業的變化，今年來金融面臨在短時間被重組，金研院的角色變得更為要，成為政府部門之策略構思與產業之間的協調者，而金研院能走出今天的規模和地位，就應該為了未來世代作好準備。



黃崇哲指出，「下一個十年，是現在金研院所思考的」，除了國際化是必要的方向，金研院要為即將產業化的金融機構培養四大能力：科技力，普惠心，規劃力，永續力，所有構想都要化成行動，不要只有紙上功夫，且保持敏捷時時調整，避免計畫趕不上變化。



科技力是金研院從2013年出版《BANK 3.0：銀行轉型未來式》就大聲疾呼的銀行經營未來指南，同一群編譯作者年年以研究態度向台灣市場宣示新議題，金研院早已是金融科技的代言人。黃崇哲說，要為金融業作好科技人才導師，金研院自己就要先作好科技化，2018年9月「自己花錢」成立的芬恩特創新聚落（Fin & Tech），連結金融與科技，讓科技的基因連結轉化，融合為金融業的DNA，並放手讓院內中堅世代發嚮，小團隊都報名中研院的台灣人工智慧學校上課，今年進一步為業界規劃「金融資安高階主管儲訓計畫」，以三個月的授課時間，為金融業培訓出能作到國安等級的優秀資安長群。



11月間金研院公布《2020台灣金融生活調查》，這項全國首度大規模調查民眾的金融風險抵抗力、對銀行服務的認知等鉅細靡遺，揭露推展已十餘年的普惠金融行動，仍存在許多貧富、或地區的不均，引發立委們的異音。黃崇哲不避諱地說，寧可現在由金研院確認真正的問題，協助政策規劃能更到位，提前布局未來台灣的需求，其實像綠色金融、ESG、家族繼承等都是金融市場需求即將到來、且會綿延發展下去，金研院透過數位考試等機制的人培設計，提升院方能耐，也加快銀行業人才的精進。

延伸閱讀

金研院院長黃崇哲：重建公債市場時機到了

金研院專訪》小黃院長的五柳先生學習法