大陸新能源車點將》李斌 跟穆斯克舌戰成趣談

大陸「造車新勢力」2020年在業績與股價上快速崛起，尤其在美上市、有「中國特斯拉」稱號的蔚來汽車，自2019年底瀕臨破產到如今鹹魚翻生的逆轉過程，更成為業界與媒體的話題，關鍵人物就是蔚來創辦人兼CEO李斌。而李斌與特斯拉（Tesla）CEO穆斯克（Elon Musk）之間的嘴炮較勁，也常成為市場趣談。

1991年，17歲的李斌做出人生第一個重大決定；考取北京大學。這個想法被同學師長認為是瞎扯，因為高中時期，李斌去最多的地方不是圖書館或補習班，而是街頭的遊戲廳。

但李斌沒在意旁人眼光，奮力苦讀數月後，真的以安徽省太湖縣文科狀元身份考進北大，跌破眾人眼鏡。

畢業後李斌走上創業之路，1996年，他在北京成立南極科技，一個月收入人民幣（下同）幾十萬元，讓22歲的李斌很快賺到人生第一桶金。

當時，25歲的騰訊創辦人馬化騰僅是一個軟體工程師，27歲的小米創辦人雷軍剛當上北京金山軟件的總經理，和李斌同歲的京東創辦人劉強東則在快遞公司當物流主管。

2000年李斌一手創辦的易車網，為大陸首家在海外上市的汽車互聯網公司，股價最高時曾接近100美元。近幾年大陸的「共用單車」曾捲起市場熱浪，但無論是「共用單車」的創意，還是摩拜的每一筆融資，背後都和李斌有關，業界甚至稱他為「出行教父」。

然而，過去異常低調的李斌，卻在2014年搭上全球電動汽車熱潮創辦蔚來汽車、並在2018年9月推動蔚來赴美IPO，成為大陸「造車新勢力」上市第一股後，言行轉為高調。

譬如，李斌最近談及2018年自己曾說過：「（蔚來）超過特斯拉完全沒有難度」時再度表示，特斯拉是非常優秀的公司，但像他這樣的創業者更了解用戶需求，反應更快，隨著時間的推移優勢會進一步擴大，「未來總有一天，蔚來會超越特斯拉」。

更有趣的是，搭上今年特斯拉引爆的全球電動車熱潮，蔚來除了業績上揚外，股價更自2019年不到2美元扶搖直升。

11月上旬來到42美元高點，偏偏當日特斯拉股價重跌至420美元。結果穆斯克立刻發出一條推文：「420是42的十倍！」堪稱酸味十足。

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