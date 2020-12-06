大陸新能源車點將》何小鵬嗆明年打趴特斯拉

被喻為「造車新勢力」的大陸蔚來、小鵬、理想等新能源車企，近來快速崛起，不僅銷售亮眼，市值也隨股價水漲船高，相繼超越傳統國際車企巨頭，躋身全球車企第一梯隊。

這幾家大陸「造車新勢力」的實力，雖與全球新能源車霸主特斯拉還有一段距離，但已讓特斯拉創辦人穆斯克「芒刺在背」，近期炮火全開，影射小鵬汽車的自動駕駛技術涉嫌抄襲特斯拉。

不過，小鵬汽車創辦人何小鵬反諷穆斯克，指小鵬的成就「讓西邊某人很不爽」，更嗆2021年小鵬在大陸的自動駕駛領域要打趴特斯拉。中美新能源車巨頭隔空較勁，成為中美科技戰的外一章。

在遭遇2019年的政府補貼退出和2020年疫情蔓延的不利因素之下，小鵬汽車等大陸新能源車企近期能夠鹹魚翻生，確實跌破許多市場人士眼鏡。

以2015年在廣州創立的小鵬汽車來看，首款電動車「G3」在2018年12月上市，第二款車「P7」2020年4月開始銷售，4個月後，小鵬汽車8月27日即在紐交所IPO，上市首日股價大漲41％，邁入11月後股價又開始狂飆，11月24日創下74.49美元的高點，較發行價15美元已大漲四倍，市值從上市時的150億美元增至逾500億美元。

小鵬汽車近期「大鵬展翅」，一鳴驚人，首要歸功其創辦人兼CEO何小鵬。何小鵬27歲時與俞永福、梁捷共同創辦軟體技術及應用服務供應商UC優視公司，主要產品為UC瀏覽器。2014年，阿里巴巴以40億美元天價併購優視後，何小鵬相繼擔任阿里移動事業群總裁、阿里遊戲董事長和土豆總裁。

擁有強大的創業基因，加上在阿里的重要歷練，2017年8月何小鵬離開阿里後，隨即投入由他和夏珩、何濤在2015年創辦的小鵬汽車，擔任董事長兼CEO。受益過去累積的人脈和經歷，小鵬汽車先後獲得阿里巴巴、富士康、IDG、小米、卡達主權基金等大咖的投資，為公司的擴張備妥雄厚銀彈。

從互聯網的菁英轉軌到新能源車，門外漢的何小鵬一開始就展現雄心：「有一天，人們不再是手握方向盤，眼看前方開車。」2019年，小鵬汽車開始銷售的第一年就賣出1.67萬輛車，超越公司預期目標四成，更打趴一堆市場前輩。2020年，小鵬再進一步，前十月銷售1.71萬輛，成為大陸「造車新勢力」的第三強，也難怪被穆斯克視為潛在對手。但這對何小鵬來說，也算是一種另類的推崇吧。

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