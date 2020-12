台灣之星專訪》賴弦五：看書是最便宜、最廉價的興趣

台灣之星是同業眼中「用5GHz頻寬就開台,然後就打得我們團團轉」的「價格破壞者」,一手操盤台灣之星4G及5G資費的正是台灣之星總經理賴弦五,他是電信圈鮮少同時具備電信、有線電視、固網等實務經驗及經歷的高階專業經理人。

美國北卡州立大學電機工程碩士畢業後,賴弦五曾在貝爾實驗室工作,回台後第一個工作是在1989年到東訊公司上班。東元投標2G執照時,由他負責2G投標計畫,並在1997年代表東信參加2G投標面試,並在東信拿下第一張2G執照時負責東信行銷、業務、客服三部門業務,2000年1月離開東信電訊。

2000年正是全球網際網路最熱鬧的時候,賴弦五成立了一家電子商務公司,不到五個月即面臨網路泡沬化,台灣固網邀請他2000年6月加入,一直到2006年3、4月,他以台固資深副總資歷派任富洋媒體(目前的台灣大旗下台灣大寬頻有線電視)擔任執行長,2007年8月接任台灣大商務長,2011年1月擔任台灣大總經理,2014年1月離開台灣大,並於3月2日擔任台灣之星總經理。

擁有長達31年的電信經驗,賴弦五最大的興趣就是看書。「看書是最便宜、最廉價的興趣」,賴弦五不一定每周逛書店, 但每個月固定去書店買書,「現代人習慣看新聞、看雜誌、看電視,但個人的意見及想法常會被人左右」,看書就不一樣,每一本書都是作者花了很多心思、精神及經驗所累積出來的精華,可能是作者廿年思維的展現,可以提供讀者很多寶貴的洞見。

他特別推薦最近讓他讀過很有心得的幾本書,「No rule rules:(零規則),是Netflix共同創辦人暨執行長里德‧海斯汀(Reed Hastings)的新書,談到Netflix如何從DVD租借公司成功轉型為新媒體平台,以及Neflix的文化及管理模式,「Gods of management:The Changing Work of Organizations」也是談組織管理方法,賴弦五認為這兩本書裡很多洞見,能給予專業經理人經營管理上很多啟發。

「Has China Won?:The Chinese Challenge to American Primacy」(中國贏了嗎?挑戰美國的強權領導),主要談論中國的興起。「巨頭的詛咒」、「Winners Take All」(贏家全拿)、「 The Great Game:Story of the First Oil War」,都是他最近讀完後認為寫得非常好的書。

「我很喜歡看書,不管是歷史、政治、經濟、管理、或商業領域的書」,賴弦五認為,廣泛涉獵不同領域的書籍,不管是對個人思維、經營管理還是公司策略都是一個很好的訓練。

賴弦五:5G新賽局 台灣之星扮關鍵

台灣之星專訪》瞄準企業客戶 營收倍增再倍增

台灣之星專訪》資本支出 明、後年最高峰