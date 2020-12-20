台灣之星專訪》瞄準企業客戶 營收倍增再倍增

「5G很大一塊商機來自B2B企業用戶市場」，台灣之星針對企客市場訂出五年營收倍增再倍增計畫，目前來自企業客戶市場的營收貢獻占公司總體營收占比4～5％，2025年時將提高至15～20％占比。

台灣之星總經理賴弦五表示，中華電信因政府持股比例高，在企業客戶市場已搶下很大市占，對台灣之星來說，較難切入大型企業客戶市場，因此，台灣之星5G企客策略將聚焦在中小型企業，靠結盟不同廠商提供企業需求的服務，扮演5G平台及中介軟體角色。例如台電的智慧電表，電信三雄單獨競標，台灣之星則是與斯其大合作參與競標，之後再由台灣之星提供無線通訊及平台管理機制。

賴弦五強調，台灣之星目前在物聯網、車聯網、智慧城市、家庭醫療、智慧交通、智慧教育、智慧辦公、智慧能源、智慧製造、VR、及資安應用等24個領域發展有成，尤其看好智慧能源、智慧交通、智慧路燈及智慧製造等領域未來發展潛力。VR應用在家庭及智慧醫療，因為台灣之星與中嘉結盟關係，也列為重點發展項目。

行政院規劃最快兩年內釋出4.8～4.9GHz頻段做為企業申請專網的專頻使用，賴弦五認為，該頻段的競標規則目前並不明朗，台灣之星暫無參與競標的規畫，但若該頻段的頻譜標金不用錢或提供了很多優惠，沒道理不去標，但若企業專網的價金與5G首波頻譜競標金額同樣高，就得慎重考慮，但他也提醒政府對於4.8～4.9GHz頻譜釋出應多方考量頻譜的價值的公平公正性，畢竟五大電信公司付出1,421.91億元的標金而且後續每年還要繳交頻率使用費，若4.8～4.9GHz頻段僅需負擔頻率使用費而不用付頻譜本身的價金，除有補貼特定公司、犧牲了電信公司利益之虞，還可能重蹈WiMAX覆轍，政府應該想清楚。

何況，台灣電信市場競爭激烈，企客市場的利潤根本已經殺價至幾乎沒什麼利潤可言，各大電信公司幾乎都用消費客戶市場的利潤彌補企客市場的薄利。

在中嘉大股東達勝集團入股台灣之星之後，雙方除了合作推出有線電視收視費綁行動上網吃到飽的匯流資費之外，賴弦五透露，2021年一月會與中嘉擴大合作，而台灣大與凱擘目前的合作方式，會是雙方未來最好的參考範例。不管是建構5G AR／VR環境或運動賽事的智慧場館，很多5G具體應用都與大數據、物聯網等5G智慧應用發展有關，這些智慧應用最關鍵的就是大數據、VR／AR、及軟體人才，賴弦五表示，台灣之星未來在5G關鍵人才，每年都會有計畫的增聘數百人，同時擴增雲端、邊緣運算、行銷人力，以因應未來業務擴張需求。

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