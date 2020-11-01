豪展專訪》開生醫業先例 改採季配息

豪展因量測產品接單爆滿，法人預估今年EPS有挑戰15元實力，明年起因新產品、客戶拓展的新市場效應發威，未來將有機會續保高獲利水準下，已決定11月5日召開股東臨時會修改公司章程，未來將改採季配息，開啟生醫產業先例！初估每季將有配發1元實力，配股率將逾五成，最快年底就可「成真」。



董事長莊明輝表示，現行的年度配股方式，讓股東的「期待期」 太久，基於未來訂單把握度高，獲利應可續保一定水平下，採季配股策略，可讓股東有「小確幸」，也比較容易做財務分配。



不過，他也提醒，季配息不是每季配一次，而是根據營運獲利概況決定，有可能是逐季配、二季配或累計三季才配，如果錢賺的不夠多，也可能年度才配發股利。



莊明輝表示，季配股最起碼的條件是獲利要有一點水平，如果獲利不夠優，配發的股息是在1元以下，股東會「無感」；因此，原則上會以1元以上為基準，配股率初估逾五成。豪展由於今年獲利頗佳，如果11/5股臨會通過，則有機會在年底配發今年前三季股息，而明年第二季再配發今年第四季的股息。



營運表現亮麗的豪展，受惠大客戶今年在海外拓市有成，既有客戶在疫情下，也拉高額溫槍的採購比，加上新產品發酵及轉單效應，9月營收再攻頂達3.17億元，連三個月創高，第三季營收9.33億元，季增高達1.65倍。



法人以該公司上半年營收1.15億元，EPS達3.07元估算，第三季將大賺半個股本以上，累計前三季EPS有機會逼近10元，若以配股率五成計算，豪展最快年底首創的季配息，每股應有4元水準，將高於去年度的2.7元。



至於明年第二季的配股，由於今年第四季業績應可延續高峰，單季EPS也可望比價第三季，法人預期明年第二季配發今年第四季的股息，初估也有2元的實力。

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