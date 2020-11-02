豪展專訪》莊明輝的「打深一口井」策略

豪展董事長莊明輝認為，醫療產業的法規、認證嚴格，只要品質優又能獲大廠青睞，即使是代工也足以避開價格戰的殺戮戰場！雖然公司品項不多，但是「打深一口井」的專注策略，也讓豪展在紅海市場中秀出Muscle（肌肉）。



1996年群光電子、藍天電腦董事長許崑泰到日本旅遊，看到耳溫槍，對其方便性大感興趣，於是攜手創業股東林英釗創立豪展。初期公司除了以賣藍天電腦為主外，也投入耳溫槍開發，二年後產品上市，但因每個月營業額只有200萬元，在連年虧損中，2003年找上時任高效電子總經理莊明輝擔任董事長。



莊明輝說，當時豪展連薪水都發不出來，結果他一就任就碰到SARS，公司靠著消化庫存存活，而他原本只是「職業董事長」，卻因這一段因緣，2006年他從高效退休後就在豪展專心當「專業董事長」，他看好醫療產業的遠景，於是結合好友集資1億元，買下當時藍天等大股東持股，重新架構豪展股權和營運模式。



他先從建立企業文化著手，讓員工、廠商和客戶能彼此信任、感恩，接著再透過組織進化，建立制度，祭出「全員創新」的策略，讓員工加入內部的創意大賽，開發新品項，創造核心競爭力，打敗代工產業和紅海市場低毛利的窠臼。



莊明輝說，豪展也曾有過連虧三年的低迷，當時去海外參展，看到國內曾以血壓計在國際市場稱霸廠商顯目的攤位，羨慕不已；但後來看到擋不住大陸、香港廠商的競爭而退敗，更讓他兢兢業業，因此，豪展靠著打深一口井策略，聚焦額溫槍、血壓計、吸鼻器等三大產品線，並力求差異化，打破「創新＝砸錢」的迷思，讓豪展毛利持續走高，去年已穩坐三成，今年上半年更衝上38.5％。



莊明輝認為，同樣一個產品，有人做到大賺、也有人慘賠，差別就在於一家公司的實力。豪展投入的是長牙齒的「專利」，是不斷把產品做到極致「專注」，「只要有實力，就算是在紅海市場，一樣可以賺錢！」

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